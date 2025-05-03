Жінка готувала подарунок і випадково відкрила чат чоловіка з друзями: його зізнання шокували її

Одна британка вирішила зробити подарунок чоловіку на його День Народження. Однак взяла телефон коханого та випадково натрапила на його чат з друзями, де прочитала про себе неочікувані та неприємні речі.

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Про це повідомляє Daily Record.

Жінка каже, що бачила ті "жахливі" повідомлення, які її чоловік написав про неї у чаті з друзями. Британка доповнює, що він зізнався друзям, що перебуває у "нещасливому шлюбі" та хоче завести інтрижку.

"Те, що я прочитала, мене шокувало. Крім того, він жалівся друзям, що не може завести коханку, бо "вона [героїня історії — ред.] забере всі мої гроші, і мені не буде де жити, а вона залишить сина з собою", – написала жінка.

Британка додала, що її також шокувала поведінка його друзів, які стали співучасниками своїх відповідей та казали, що його ситуація "програшна для всіх". Крім того, в чаті були подруги своїх чоловіків, які почали підтримувати "нещасного".

Героїня історії зізнається, що її чоловік також сфотографував якусь жінку, назвав її "привабливою" і почав порівнювати цю незнайомку з нею. Жінка каже, що такі дії її коханого сильно образили її.

"Це було відверте приниження та повна непогана до мене. Він брехав про мене та вигадував того, чого я ніколи не казала, аби виставити мене в усьому винуватою. Я прожила з ним п'ять років і роблю всі домашні справи, а він скаржився, що я не заробляю достатньо коштів і натякнув, що я лінива, нікчемна і ніколи нічого не роблю", — описує перечитане в повідомленнях героїня історії.

Вона зізнається, що наразі не знає, як вчинити після того, що вона дізналася. Героїня історії додає, що довго думала, чи питати поради на форумі, що їй робити далі, та зрештою вирішила запитати думки інших людей.

"Я не бачу з цієї ситуації ніякого іншого виходу, як розійтися. Звісно, я жалкую, що полізла в його телефон і знайшла цей чат. Однак точно знаю, що після побаченого якось знайти способи примиритися просто немає", — додає жінка.

У коментарях до допису, багато хто підтвердили правоту жінки, що, найімовірніше, стосунки вже не вдасться врятувати. Тому юзери порадили жінці впорядкувати свої фінансові та юридичні справи, і готуватися до розлучення.

"Такі речі справді розбивають серце. Це жахливо таке дізнаватися про себе. Мені видається, що вам пора знайти адвоката та подати на розлучення. Ви вартуєте кращого",— написав один з користувачів.

Інший дописувач радить жінці зробити скріни повідомлень, фотографій і все написане її чоловіком. Після того, невідомий радить "йти до адвоката та порадитися, як вчинити далі".

"Ніхто не заслуговує на таке ставлення. Я б влаштувала вечірку та слайд-шоу, показуючи всі цитати з його повідомлень на великому екрані перед його друзями та їхніми дружинами. Це була б надзвичайна помста", — написала третя юзерка.

Раніше стало відомо, як чоловік вкрав виграшний лотерейний білет у брата. Він каже, що змінив своє життя завдяки виграшу, який по праву належав не йому.

Згодом повідомлялося, що жінка розкрила правду про чоловіка після 5 років стосунків. Елісон Сміт неодноразово помічала дивацтва в розповідях та поведінці коханого, але не підозрювала, що він їй бреше.