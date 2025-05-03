Отрывался на полную: футбольный фан громко праздновал победу и сломал барную стойку (видео)
Футбольный фанат громко праздновал в баре, а потом залез на стул и вцепился за перекрытие барной стойки. Через несколько секунд оно упало на голову официантки, а мужчина пошел праздновать дальше.
Об этом сообщает WhatstheJam.
На видео можно увидеть мужчину, который громко празднует в спортивном баре, а потом встал и схватился обеими руками за угол подвесного потолка.
Но когда он наклонился вперед, то стул перевернулся набок. А фанат оторвал часть перекрытия бара, которое упало на голову официантки, после чего продолжил празднование.
Через несколько минут он вернулся, чтобы проверить, не пострадала ли от его действий женщина. Убедившись, что она в порядке, мужчина продолжил гуляния.
Журналисты пишут, что видео было вероятно снято в воскресенье, 27 апреля, в одном из баров Нидерландов. Пока неизвестно, получил ли фанат штраф или чек за ремонт поврежденного имущества.
Ранее стало известно, как семью футболиста похитили из дома. Он же рассказал полиции, что спрятался под кровать, когда услышал, что кто-то выламывает входную дверь.
Впоследствии сообщалось, что футбольный фанат потерял половину своего веса. Парень носил футболки 5XL, поскольку весил 189 килограммов, однако теперь его отношение к еде стало совсем другим.