Відривався на повну: футбольний фан гучно святкував перемогу та зламав барну стійку (відео)

Футбольний фанат гучно святкував у барі, а потім заліз на стілець і вчепився за перекриття барної стійки. За кілька секунд воно впала на голову офіціантки, а чоловік пішов святкувати далі.

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Про це повідомляє WhatstheJam.

На відео можна побачити чоловіка, який гучно святкує в спортивному барі, а потім встав і схопився обома руками за кут підвісної стелі.

Фанат відриває перекриття барної стійки (дивитися з 0:20)

Та коли він нахилився вперед, то стілець перекинувся набік. А фанат відірвав частину перекриття бару, яке впало на голову офіціантки, після чого продовжив святкування.

За кілька хвилин він повернувся, аби перевірити, чи не постраждала від його дій жінка. Переконавшись, що вона в порядку, чоловік продовжив гуляння.

Журналісти пишуть, що відео було ймовірно зняте в неділю, 27 квітня, в одному з барів Нідерландів. Наразі невідомо, чи фанат отримав штраф чи чек за ремонт пошкодженого майна.

Раніше стало відомо, як родину футболіста викрали з будинку. Він же розповів поліції, що сховався під ліжко, коли почув, що хтось виламує вхідні двері.

Згодом повідомлялося, що футбольний фанат втратив половину своєї ваги. Хлопець носив футболки 5XL, оскільки важив 189 кілограмів, проте тепер його ставлення до їжі стало зовсім іншим.