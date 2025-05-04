В Лондоне, столице Великобритании, выставлена на продажу за 5 миллионов долларов резиденция бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля. Это двухкомнатная квартира в престижном районе столицы площадью 100 кв. м.

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Об этом сообщает Homes & Gardens. Двухкомнатная квартира расположена в престижном районе Лондона — Мейфери.

В целом известно обо всех местах проживания Уинстона Черчилля в Лондоне — начиная с дома его детства на Сент-Джеймс-Плейс до последнего места жительства на Даунинг-стрит, 10. Теперь на рынке впервые за 10 лет появляется легендарный дом — его первое холостяцкое жилье.

Квартира по адресу 105 Mount Street была домом бывшего премьер-министра Великобритании с 1900 по 1905 год. Жилье площадью 1087 квадратных футов расположено над магазином сигар Sautter в терракотовом доме, возведенном в 1888 году архитектором сэром Эрнстом Джорджем.

"Маунт-стрит и окружающие улицы и сады образуют самый эксклюзивный городской поселок в Лондоне, где международные бренды класса люкс соседствуют с традиционными мастерами и ресторанами со звездами Мишлен. Модные бутики Бонд-стрит — всего в нескольких минутах ходьбы через Беркли-сквер, а зеленые просторы Гайд-парка и Грин-парка также расположены неподалеку", — рассказывает специалист по продаже и развитию жилой недвижимости в Clifton Property Partners Хьюго Миллер.

Фасад здания — в стиле раннего Возрождения. Квартира имеет окна с видом на Маунт-стрит, а также на престижный отель Connaught в Мейфере.

Фото: homesandgardens

Издание отмечает, что главная спальня "достойна королевской особы". В ней расположена кровать с розовым шелковым изголовьем. В комнате также есть хрустальная люстра, зеркало с бриллиантовой отделкой.

Вторая спальня так же роскошна, как и первая. Однако она имеет более нейтральную атмосферу, пишет издание.

Фото: homesandgardens

Кухня выполнена в современном классическом стиле — с белыми шкафами и бытовой техникой из нержавеющей стали.

Фото: homesandgardens

В квартире также есть гостиная "с многоуровневым освещением, украшающим пространство".

Фото: homesandgardens

Кто такой Уинстон Черчилль

Это выдающийся британский политик и государственный деятель, который возглавлял правительство Великобритании, в том числе в период Второй мировой войны и сыграл ключевую роль в победе. Уинстон Черчилль был не только политиком, но и писателем. В 1953 году ему вручили Нобелевскую премию по литературе "за непревзойденность исторического и биографического описания, за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высокие человеческие ценности".

Напомним, самый большой подземный спа-центр во всей Европе расположен под охотничьим домиком Уинстона Черчилля. Объект называют безопасным в случае, если ВС РФ нанесут ракетный удар по Британии.