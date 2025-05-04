В Лондоні продається квартира Вінстона Черчилля за 5 млн доларів (фото)

У Лондоні, столиці Великої Британії, виставлена на продаж за 5 мільйонів доларів резиденція колишнього прем'єр-міністра Вінстона Черчилля. Це двокімнатна квартира в престижному районі столиці площею 100 кв. м.

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Про це повідомляє Homes & Gardens. Двокімнатна квартира розташована в престижному районі Лондона — Мейфері.

Загалом відомо про всі місця проживання Вінстона Черчилля в Лондоні — починаючи з будинку його дитинства на Сент-Джеймс-Плейс до останнього місця проживання на Даунінг-стріт, 10. Тепер на ринку вперше за 10 років з’являється легендарна оселя — його перше парубоцьке житло.

Квартира за адресою 105 Mount Street була домом колишнього прем’єр-міністра Великої Британії з 1900 по 1905 рік. Житло площею 1087 квадратних футів розташоване над магазином сигар Sautter у теракотовому будинку, зведеному у 1888 році архітектором сером Ернстом Джорджем.

"Маунт-стріт і навколишні вулиці та сади утворюють найексклюзивніше міське селище в Лондоні, де міжнародні бренди класу люкс сусідять із традиційними майстрами та ресторанами зі зірками Мішлен. Модні бутіки Бонд-стріт — усього за кілька хвилин пішки через Берклі-сквер, а зелені простори Гайд-парку та Грін-парку також розташовані неподалік", — розповідає спеціаліст із продажу та розвитку житлової нерухомості в Clifton Property Partners Г’юго Міллер.

Фасад будівлі — в стилі раннього Відродження. Квартира має вікна з видом на Маунт-стріт, а також на престижний готель Connaught у Мейфері.

Фото: homesandgardens

Видання зазначає, що головна спальня "гідна королівської особи". В ній розташоване ліжко з рожевим шовковим узголів’ям. В кімнаті також є кришталева люстра, дзеркало з діамантовою обробкою.

Друга спальня так само розкішна, як і перша. Однак вона має більш нейтральну атмосферу, пише видання.

Фото: homesandgardens

Кухня виконана у сучасному класичному стилі — з білими шафами та побутовою технікою з нержавіючої сталі.

Фото: homesandgardens

У квартирі також є вітальня "з багаторівневим освітленням, що прикрашає простір".

Фото: homesandgardens

Хто такий Вінстон Черчилль

Це видатний британський політик і державний діяч, який очолював уряд Великої Британії, в тому числі в період Другої світової війна та зіграв ключову роль у перемозі. Вінстон Черчилль був не лише політиком, а й письменником. В 1953 році йому вручили Нобелівську премію з літератури "за неперевершеність історичного й біографічного опису, за блискуче ораторське мистецтво, з допомогою якого відстоювалися найвищі людські цінності".

Нагадаємо, найбільший підземний спа-центр у всій Європі розташований під мисливським будиночком Вінстона Черчилля. Об'єкт називають безпечним у разі, якщо ЗС РФ завдадуть ракетного удару по Британії.