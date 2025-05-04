Женщина арендовала в интернете жилье с "невероятным" видом: правда разоблачилась при поселении (видео)

Испанская модель Пилар Саррион заказала квартиру в непродолжительную аренду с помощью сервиса Airbnb с "прекрасным видом". Однако когда женщина оказалась в квартире, то обнаружила — ее нагло обманули.

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Об этом сообщает WhatstheJam.

Журналисты пишут, что Пилар и ее подруга взяли в непродолжительную аренду квартиру с якобы "прекрасным" видом Барселоны. Но когда девушки заселились в эту квартиру с "невероятным видом", то оказалось — что арендаторы сфотографировали постер городского собора, который владельцы прикрепили на балконе.

На видео заметно, как подруга Пилар указывает на постер и говорит: "Ты видишь собор?". На что модель на заднем плане смеется на следующий вопрос подружки, сколько она платит за аренду.

"500 евро за ночь. И посмотри на этот вид на собор", — иронично добавляет подруга модели, которая отвечает вместо Пилар.

Впоследствии модель сообщила, что сняла это помещение благодаря сервису Airbnb, но портал "обманул" ее. Впоследствии Пилар написала, что слова о 500 евро за ночь за квартиру были шуткой, но призналась — они с подругой просто пошутили над этим "невероятным видом" из окна.

Пока сервис не ответил на запрос журналистов относительно этого инцидента. В комментариях к видео, испанцы поддержали модель, а также пошутили над комичной ситуацию. Больше всего пользователям понравились следующие комментарии:

"Я сдам тебе свое жилье в Хетафе, оттуда открывается вид на Эйфелеву башню";

"Это легко на самом деле найти местонахождение квартиры на Google-картах. Поэтому если вы не исследуете это раньше, тогда не жалуйтесь потом";

"А они никогда и не говорили, что это будет настоящий собор...".

Ранее стало известно, как женщина сдает односпальную кровать в аренду под открытым небом. За свои услуги она просит $90 за сутки, а сама владелица дома настаивает, что спать на веранде "вполне нормально".

Впоследствии сообщалось, что владелец дома с акулой на крыше сдает жилье в аренду. Владелец дома с акулой на крыше сдает жилье в аренду за 207 тысяч гривен