90 долларов за ночь: женщина сдает в аренду односпальную кровать под открытым небом (фото)

Несмотря на критику, владелица дома начала защищать свою бизнес-идею, настаивая, что спать на веранде "вполне нормально".

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В элитном пригороде Мосман, что в Западной Австралии, владелица дома по имени Кристи выставила объявление об аренде односпальной кровати на веранде за $90 долларов за ночь. Ее неожиданное предложение вызвало волну критики и возмущения на Airbnb, пишет издание The West Australian.

В объявлении гостям предлагается разделить жилье вместе с хозяйкой и другими постояльцами, а кровать описывается как очень удобная и идеальная для тех, кто любит просыпаться с солнцем и птицами.

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Несмотря на критику, Кристи начала защищать свою бизнес-идею, настаивая, что спать на веранде "вполне нормально" для австралийского образа жизни.

"Я выросла в деревне. У нас всегда были кровати на веранде, там спали только те, кому это нравилось. Сама очень люблю спать на свежем воздухе", — пояснила женщина.

В оригинальном описании говорилось, что кровать расположена возле маленького, уютного дома с тремя спальнями рядом с высокими эвкалиптами, которые сбрасывают листья летом. Также там вроде бы есть возможность защититься от дождя благодаря водонепроницаемым жалюзи.

"Иногда попадаются комары. Москитная сетка поможет справиться с этой проблемой. Хотя всем не угодишь, например, одного человека раздражал мох, когда он сидел за столом на открытом воздухе. Нам было очень трудно сотрудничать", — вспоминает Кристи.

Кристи начала защищать свою бизнес-идею, настаивая, что спать на веранде "вполне нормально" Фото: Airbnb

Из-за негативных отзывов, в частности о "завышенной цене" и "плохих условиях", Кристи в конце концов удалила объявление. Хотя, по ее словам, упреки относительно стоимости жилья безосновательны, ведь после сборов Airbnb и расходов на уборку "на руки" она получала лишь $33.

Владелица дома также призналась, что начала арендовать кровать прошлым летом из-за многочисленных запросов на краткосрочную аренду, с которыми не смогла справиться.

Напомним, ранее Фокус писал о 30-летнем Антони Тейлоре и его жене Эмме из Великобритании, которые не могли найти доступное жилье для своей большой семьи, поэтому решили поселиться в двух двухэтажных автобусах.

Кроме того, 17-летний Лассе Штолли из немецкого города Шлезвиг-Гольштейн решил оставить родительский дом, а чтобы не платить за дорогую аренду квартиры, поселился в поездах Deutsche Bahn. Сейчас подросток-программист непрерывно путешествует по Германии и спит в ночных экспрессах.