90 доларів за ніч: жінка здає в оренду односпальне ліжко просто неба (фото)

Попри критику, власниця будинку почала захищати свою бізнес-ідею, наполягаючи, що спати на веранді "цілком нормально".

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В елітному передмісті Мосман, що у Західній Австралії, власниця будинку на ім’я Крісті виставила оголошення про оренду односпального ліжка на веранді за $90 доларів за ніч. Її несподівана пропозиція викликала хвилю критики та обурення на Airbnb, пише видання The West Australian.

В оголошенні гостям пропонується розділити помешкання разом з господинею та іншими постояльцями, а ліжко описується як дуже зручне та ідеальне для тих, хто любить прокидатися з сонцем та птахами.

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Попри критику, Крісті почала захищати свою бізнес-ідею, наполягаючи, що спати на веранді "цілком нормально" для австралійського способу життя.

"Я виросла в селі. У нас завжди були ліжка на веранді, там спали лише ті, кому це подобалось. Сама дуже люблю спати на свіжому повітрі", — пояснила жінка.

В оригінальному описі йшлося, що ліжко розташоване біля маленького, затишного будинку з трьома спальнями поряд з високими евкаліптами, які скидають листя влітку. Також там начебто є можливість захиститися від негоди завдяки водонепроникним жалюзям.

"Іноді трапляються комарі. Москітна сітка допоможе впоратися з цією проблемою. Хоча усім не догодиш, наприклад, одну людину дратував мох, коли вона сиділа за столом на відкритому повітрі. Нам було дуже важко співпрацювати", — згадує Крісті.

Крісті почала захищати свою бізнес-ідею, наполягаючи, що спати на веранді "цілком нормально" Фото: Airbnb

Через негативні відгуки, зокрема щодо "завищеної ціни" та "поганих умов", Крісті врешті-решт видалила оголошення. Хоча, за її словами, закиди щодо вартості житла безпідставні, адже після зборів Airbnb та витрат на прибирання "на руки" вона отримувала лише $33.

Власниця будинку також зізналась, що почала орендувати ліжко минулого літа через численні запити на короткострокову оренду, з якими не змогла впоратися.

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