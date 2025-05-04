Жінка орендувала в інтернеті житло з "неймовірним" видом: правда викрилася при поселенні (відео)

Іспанська модель Пілар Сарріон замовила квартиру в нетривалу оренду за допомогою сервісу Airbnb з "чудовим краєвидом". Однак коли жінка опинилася в помешканні, то виявила — її нахабно обманули.

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Про це повідомляє WhatstheJam.

Журналісти пишуть, що Пілар та її подруга взяли в нетривалу оренду квартиру з нібито "прекрасним" краєвидом Барселони. Та коли дівчата заселилися в цю квартиру з "неймовірним видом", то виявилося — що орендарі сфотографували постер міського собору, який власники прикріпили на балконі.

На відео помітно, як подруга Пілар вказує на постер і каже: "Ти бачиш собор?". На що модель на задньому плані сміється на наступне запитання подружки, скільки вона платить за оренду.

"500 євро за ніч. І подивися на цей вид на собор", — іронічно додає подруга моделі, яка відповідає замість Пілар.

Згодом модель повідомила, що винайняла це помешкання завдяки сервісу Airbnb, але портал "обдурив" її. Згодом Пілар написала, що слова про 500 євро за ніч за квартиру були жартом, але зізналася — вони з подругою просто пожартували над цим "неймовірним видом" з вікна.

Наразі сервіс не відповів на запит журналістів щодо цього інциденту.

В коментарях до відео, іспанці підтримали модель, а також пожартували над комічною ситуацію. Найбільше користувачам сподобалися наступні дописи:

"Я здам тобі своє житло в Хетафе, звідти відкривається вид на Ейфелеву вежу";

"Це легко насправді знайти місцезнаходження квартири на Google-картах. Тому якщо ви не дослідите це раніше, тоді не скаржтеся потім";

"А вони ніколи і не казали, що це буде справжній собор…".

Раніше стало відомо, як жінка здає односпальне ліжко в оренду просто неба. За свої послуги вона просить $90 за добу, а сама власниця будинку наполягає, що спати на веранді "цілком нормально".

Згодом повідомлялося, що власник будинку з акулою на даху здає житло в оренду. Власник будинку з акулою на даху здає житло в оренду за 207 тисяч гривень