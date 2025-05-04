В Британии хотят запретить местным подкармливать чаек, которые продолжают нападать на людей

Последние несколько лет прибрежные районы Великобритании страдают от нашествия чаек, которые нападают на людей. Но экологи и местные считают, что одной из причин является тот факт, что местные несмотря на нападения пернатых продолжают их сами кормить.

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Об этом сообщает британское издание Daily Star.

По словам местных, чайки размером с "птеродактилей" постоянно терроризируют деревню Белтон, расположенной в британском графстве Норфолк. И местные власти намерены принять меры, однако не против пернатых, а против "глупых" людей, которые постоянно подкармливают птиц. Поэтому чиновники хотят установить знаки, чтобы запретить людям кормить пернатых.

Так, один из членов общины жаловался на людей, которые кормят чаек, что "приводит к большому беспорядку на транспортных и жилых территориях". Другой человек, пожелавший остаться анонимным, сказал: "Мы не хотим, чтобы глупые люди кормили чаек в этой деревне, иначе они захватят здесь все".

"Чайки являются огромной проблемой, потому что они роются среди мусора и находят пищу, а некоторые из них похожи на птеродактилей, для тех, кто знает динозавров. Поэтому неудивительно, что птицы здесь, ведь источники пищи находятся совсем рядом. Но я не думаю, что установка знаков сможет решить проблему, потому что люди не выполняют указаний властей, но надеюсь, что ситуацию можно исправить", — рассказывает другой местный журналистам.

Еще одна женщина говорит, что чайки в округе "очень шумные птицы" и кажутся "умными существами".

"Я не очень замечала их, когда они просто летают, но довольно часто можно увидеть группу, которая бьется из-за мусора, и именно тогда вы их слышите", — рассказывает местная.

Сейчас местные власти планируют установить знаки запрета в ближайшее время. Также экологи и зоозащитные организации думают, как уменьшить количество птиц в городских районах, граничащих с прибрежной зоной.

Ранее стало известно, что чаек называют "крылатой угрозой" для Британии. По мнению специалистов, чайки, которые обитают на ряде пляжей на юге Британии, являются основным источником проблем с качеством воды на этом месте.

Впоследствии сообщалось, как в Шотландии магазины раздают местным зонты от чаек. Местные столкнулись с проблемой массовых нападений чаек, а власти фактически устранились от решения проблемы.