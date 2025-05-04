У Британії хочуть заборонити місцевим підгодовувати чайок, які продовжують нападати на людей

Останні кілька років прибережні райони Великої Британії потерпають від нашестя чайок, які нападають на людей. Та екологи і місцева вважають, що однією з причин є той факт, що місцеві попри напади пернатих продовжують їх самі годувати.

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Про це повідомляє британське видання Daily Star.

За словами місцевих, чайки розміром з "птеродактилів" постійно тероризують село Белтон, розташованому в британському графстві Норфолк. І місцева влада має намір вжити заходів, однак не проти пернатих, а проти "дурних" людей, які постійно підгодують птахів. Тому чиновники хочуть встановити знаки, щоб заборонити людям годувати пернатих.

Так, один з членів громади скаржився на людей, які годують чайок, що "призводить до великого безладу на транспортних та житлових територіях". Інший чоловік, який побажав залишитися анонімним, сказав: "Ми не хочемо, щоб дурні люди годували чайок у цьому селі, інакше вони захоплять тут все".

"Чайки є величезною проблемою, тому що вони порпаються серед сміття знаходять їжу, а деякі з них схожі на птеродактилів, для тих, хто знає динозаврів. Тож не дивно, що птахи тут, адже джерела їжі знаходяться зовсім поруч. Та я не думаю, що встановлення знаків зможе розв'язати проблему, бо люди не виконують вказівок влади, але сподіваюся, що ситуацію можна виправити", — розповідає інший місцевий журналістам.

Ще одна жінка каже, що чайки в окрузі "дуже галасливі птахи" та видаються "розумними істотами".

"Я не дуже помічала їх, коли вони просто літають, але досить часто можна побачити групу, яка б'ється через сміття, і саме тоді ви їх чуєте", — переповідає місцева.

Наразі місцева влада планує встановити знаки заборони найближчим часом. Також екологи та зоозахисні організації думають, як зменшити кількість птаства у міських районах, що межують з прибережною зоною.

Раніше стало відомо, що чайок називають "крилатою загрозою" для Британії. На думку фахівців, чайки, які мешкають на низці пляжів на півдні Британії, є, основним джерелом проблем з якістю води на цьому місці.

Згодом повідомлялося, як у Шотландії магазини роздають місцевим парасолі від чайок. Місцеві зіткнулися з проблемою масових нападів чайок, а влада фактично усунулася від розв'язку проблеми.