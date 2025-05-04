Полная антисанитария: бортпроводники рассказали, какие напитки лучше не пить в самолете

На первый взгляд, полет может показаться удачным моментом для расслабления: вкусности из аэропорта, чашечка кофе на борту или освежающий сок — мелочи, которые делают путешествие приятнее. Однако, как оказалось, не все, что предлагается на борту, одинаково безопасно.

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Об этом сообщает издание Unilad.

Так, существуют два напитка, которые так любят пассажиры, могут быть опасны для здоровья. Речь идет о кофе и чае, которые готовятся на борту из воды из внутренних резервуаров самолета. Как утверждают сами стюардессы, эти емкости редко, если вообще когда-либо, подвергаются полноценной чистке.

Кэт Камалани, бывшая бортпроводница, поделилась важным предупреждением: "Никогда не пейте жидкости, которые не находятся в бутылке или банке". По ее словам, внутренние резервуары, из которых берется вода для напитков, могут быть настоящим рассадником бактерий.

Особенно тревожит и то, где расположены кофемашины: прямо возле туалетов. Камалани утверждает, что аппараты чистятся только в случае поломки, а не в ходе регулярных уборок между рейсами. Поэтому большинство членов экипажа сами отказываются от кофе и чая во время полета.

Ее слова подтверждает и бывший бортпроводник Алекс Куигли: "Я никогда не видела, чтобы резервуары мылись между рейсами. Более того, нам даже не разрешали сливать остатки кофе в специальные стоки — только в унитаз".

Особое внимание Кэт уделила пассажирам с детьми. Она настоятельно рекомендует не просить кипяток для детской смеси, а использовать бутилированную воду, подогретую отдельно в чашке. Такой способ безопаснее и снижает риск попадания вредных бактерий в организм малыша.

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