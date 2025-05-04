Повна антисанітарія: бортпровідники розповіли, які напої краще не пити в літаку

На перший погляд, політ може здатися вдалим моментом для розслаблення: смаколики з аеропорту, філіжанка кави на борту чи освіжаючий сік — дрібниці, які роблять подорож приємнішою. Однак, як виявилося, не все, що пропонується на борту, однаково безпечне.

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Про це повідомляє видання Unilad.

Так, існують два напої, які так полюбляють пасажири, можуть бути небезпечними для здоров'я. Йдеться про каву та чай, які готуються на борту з води з внутрішніх резервуарів літака. Як стверджують самі стюардеси, ці ємності рідко, якщо взагалі коли-небудь, піддаються повноцінному чищенню.

Кет Камалані, колишня бортпровідниця, поділилася важливим попередженням: "Ніколи не пийте рідини, які не перебувають у пляшці або банці". За її словами, внутрішні резервуари, з яких береться вода для напоїв, можуть бути справжнім розсадником бактерій.

Особливо тривожить і те, де розташовані кавомашини: просто біля туалетів. Камалані стверджує, що апарати чистяться тільки в разі поломки, а не під час регулярних прибирань між рейсами. Тому більшість членів екіпажу самі відмовляються від кави та чаю під час польоту.

Її слова підтверджує і колишній бортпровідник Алекс Куіглі: "Я ніколи не бачила, щоб резервуари милися між рейсами. Ба більше, нам навіть не дозволяли зливати залишки кави в спеціальні стоки — тільки в унітаз".

Особливу увагу Кет приділила пасажирам із дітьми. Вона настійно рекомендує не просити окріп для дитячої суміші, а використовувати бутильовану воду, підігріту окремо в чашці. Такий спосіб безпечніший і знижує ризик потрапляння шкідливих бактерій в організм малюка.

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