Владелец дома нашел в шкафу жуткую записку: что его удивило (фото)

Безобидный на первый взгляд переезд в новое жилье обернулся настоящей головоломкой для одного мужчины. Под панелью в шкафу он нашел записку, которая сильно встревожила.

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Своей находкой мужчина поделился на форуме Reddit. Пользователь опубликовал серию фотографий.

На одной из фотографий видно место, где автор поста нашел записку. На двух других был виден клочок бумаги. С одной стороны записки были написаны слова "Не заглядывайте под пол", а с другой — длинный 14-значный номер: 29065300489382.

Пост быстро стал вирусным, набрав более 16 тысяч лайков и более 1,6 тысячи комментариев. В комментариях к посту люди мгновенно включились в расследование. Один из них предположил, что первые семь цифр — 2906530 — могут быть связаны с гладкоствольным ружьем с продольно-скользящим затвором, а следующая часть — 048938 — якобы совпадает с номером в каталоге Библиотеки Конгресса, принадлежащим книге "Справочник частных счетов" (2005 года выпуска).

"Это все, что у меня есть. Я хватаюсь за соломинку", — прокомментировал еще один из участников обсуждения.

Некоторые признавались, что сами подумывали оставить подобные послания ради шутки при выезде из жилья. Кто-то замечал, что это учетные данные для биткоин кошелька.

Напомним, недавно пара из Кембриджшира (Великобритания) столкнулась с неожиданной загадкой после переезда в исторический коттедж. Одна из дверей в доме оказалась наглухо запертой и заблокированной изнутри.

Добавим, что в Великобритании соседи отомстили за "неправильную" парковку мужчины. Свой ответ они нацарапали на автомобиле.