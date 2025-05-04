Власник будинку знайшов в шафі моторошну записку: що його здивувало (фото)

Невинний на перший погляд переїзд до нового житла обернувся справжньою головоломкою для одного чоловіка. Під панеллю в шафі він знайшов записку, що добряче стривожила.

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Своєю знахідкою чоловік поділився на форумі Reddit. Користувач опублікував серію фотографій.

На одній із фотографій видно місце, де автор посту знайшов записку. На двох інших було видно клаптик паперу. З одного боку записки були написані слова "Не заглядайте під підлогу", а з другого — довгий 14-значний номер: 29065300489382.

Пост швидко став вірусним, набравши понад 16 тисяч лайків та понад 1,6 тисячі коментарів. В коментарях до посту люди миттєво включилися до розслідування. Один з них припустив, що перші сім цифр — 2906530 — можуть бути пов'язані з гладкоствольною рушницею з поздовжньо-ковзним затвором, а наступна частина — 048938 — нібито збігається з номером у каталозі Бібліотеки Конгресу, що належить книзі "Довідник приватних рахунків" (2005 року випуску).

"Це все, що я маю. Я хапаюся за соломинку", — прокоментував ще один з учасників обговорення.

Дехто зізнавався, що самі подумували залишити подібні послання заради жарту при ви'їзді з житла. Хтось зауважував, що це облікові дані для біткоїн гаманця.

Нагадаємо, нещодавно пара з Кембриджшира (Велика Британія) зіткнулася з несподіваною загадкою після переїзду в історичний котедж. Одні з дверей у будинку виявилися наглухо замкненими й заблокованими зсередини.

Додамо, що у Великій Британії сусіди помстилися за "неправильне" паркування чоловіка. Свою відповідь вони надряпали на автомобілі.