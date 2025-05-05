В Британии целый город оказался в полной изоляции из-за одной ошибки работников дорожной службы (фото)

Город Нейлсворт, что в графстве Глостершир, Великобритания, оказался в затруднительном положении после того, как во время ремонта газопровода рабочие перекрыли ключевую дорогу. Населенный пункт славится большим количеством магазинов, однако перекрытие ставит под угрозу их существование.

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Об этом пишет The Sun. Издание отмечает, что из-за этой ситуации количество посетителей магазинов и объемы продаж упали на 80%.

Авария в городе Нейлсворт Фото: thesun.co.uk

Жители отмечают, что в городе так же тихо, как и во время карантина из-за пандемии COVID-19. Улицы и парковки пустые, людей почти нет.

Владелица магазина подарков и канцелярских товаров Шарлотта Майлз рассказала, что товарооборот магазина очень упал. Женщина не уверена, что бизнес продержится еще неделю.

Коммунальная компания отметила, что не будет компенсировать расходы в случае, если работы будут проводиться менее 28 дней. Страховая организация не покрывает расходы, связанные с авариями на газовых трубах.

Авария в городе Нейлсворт Фото: thesun.co.uk

Рядом с ее магазином рабочим пришлось выкопать траншею глубиной два метра почти на всю ширину дороги, чтобы добраться до большой газовой трубы для ее ремонта. Журналисты рассказывают, что газопровод был поврежден 14 апреля бригадой, которая проводила дорожные работы. Работники задели трубу и это привело к большой утечке газа.

Работники дорожного управления графства Глостершир сразу перекрыли дорогу. Жителей окрестных домов эвакуировала полиция.

Авария в городе Нейлсворт Фото: thesun.co.uk

Через две недели жителям разрешили вернуться. Однако предприятия вынуждены бороться за выживание, поскольку перекрытие дороги продолжает влиять на город.

Один из рабочих, который занимается ремонтом 50-метрового участка газопровода, сказал, что "искренне сочувствует" местному бизнесу. По его словам, на выполнение работ может понадобиться еще как минимум неделя, а для многих предприятий это может иметь катастрофические последствия.

Авария в городе Нейлсворт Фото: thesun.co.uk

Напомним, в Лондоне, столице Великобритании, выставлена на продажу за 5 миллионов долларов резиденция бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля. Это двухкомнатная квартира в престижном районе столицы площадью 100 кв. м.

Добавим, что в графстве Норфолк на продажу выставлен редкий бункер времен Холодной войны. Его оценивают примерно в 26 тыс. долларов США.