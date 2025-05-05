В Британії ціле місто опинилось в повній ізоляції через одну помилку працівників дорожньої служби (фото)

Місто Нейлсворт, що у графстві Глостершир, Велика Британія, опинилося у скрутному становищі після того, як під час ремонту газопроводу робітники перекрили ключову дорогу. Населений пункт славиться великою кількістю магазинів, однак перекриття ставить під загрозу їхнє існування.

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Про це пише The Sun. Видання зазначає, що через цю ситуацію кількість відвідувачів магазинів і обсяги продажів впали на 80%.

Аварія в місті Нейлсворт Фото: thesun.co.uk

Жителі зазначають, що в місті так само тихо, як і під час карантину через пандемію COVID-19. Вулиці й паркування порожні, людей майже немає.

Власниця магазину подарунків і канцелярських товарів Шарлотта Майлз розповіла, що товарообіг магазину дуже впав. Жінка не впевнена, що бізнес протримається ще тиждень.

Комунальна компанія зазначила, що не компенсуватиме витрати в разі, якщо роботи будуть проводитись менш як 28 днів. Страхова організація не покриває витрати, пов’язані з аваріями на газових трубах.

Аварія в місті Нейлсворт Фото: thesun.co.uk

Поряд з її магазином робітникам довелося викопати траншею глибиною два метри майже на всю ширину дороги, щоб дістатися до великої газової труби для її ремонту. Журналісти розповідають, що газопровід був пошкоджений 14 квітня бригадою, яка проводила дорожні роботи. Працівники зачепили трубу й це призвело до великого витоку газу.

Працівники дорожнього управління графства Глостершир одразу перекрили дорогу. Жителів навколишніх будинків евакуювала поліція.

Аварія в місті Нейлсворт Фото: thesun.co.uk

Через два тижні жителям дозволили повернутись. Однак підприємства змушені боротися за виживання, оскільки перекриття дороги продовжує впливати на місто.

Один із робітників, який займається ремонтом 50-метрової ділянки газопроводу, сказав, що "щиро співчуває" місцевому бізнесу. За його словами, на виконання робіт може знадобитися ще щонайменше тиждень, а для багатьох підприємств це може мати катастрофічні наслідки.

Аварія в місті Нейлсворт Фото: thesun.co.uk

Нагадаємо, у Лондоні, столиці Великої Британії, виставлена на продаж за 5 мільйонів доларів резиденція колишнього прем'єр-міністра Вінстона Черчилля. Це двокімнатна квартира в престижному районі столиці площею 100 кв. м.

Додамо, що у графстві Норфолк на продаж виставлено рідкісний бункер часів Холодної війни. Його оцінюють приблизно у 26 тис. доларів США.