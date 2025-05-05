Втроем дешевле: в США женщина живет с бывшим мужем, нынешним партнером и детьми (фото)

25-летняя Меган Майер из Хилтон-Хеда, Южная Каролина, США, живет под одной крышей с двумя мужчинами — своим бывшим и нынешним — вместе с их детьми. По мнению женщины, они вместе прекрасно уживаются.

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Об этом пишет New York Post.

Женщина с бывшим и нынешним мужем Фото: NYPost

Сначала женщина четыре года была замужем за полицейским Тайлером. У них родилась дочь, после чего в конце 2023 года пара решила развестись.

После переезда в родную Калифорнию женщина возобновила отношения с Майклом — своим бывшим парнем из школы. Через два месяца она забеременела, и пара решила быть вместе.

Сначала они решили жить отдельно в Южной Каролине, но быстро поняли, что финансово это слишком сложно. Тогда Меган предложила бывшему мужу снова пожить вместе, и он согласился.

В июле 2024 года они нашли дом, где поселились вместе. Меган и Майкл живут на втором этаже, а Тайлер — в спальне в гараже. В августе 2024 года у Меган и Майкла родился сын.

Женщина говорит, что в начале было трудно эмоционально, но теперь все хорошо ладят. У них даже есть шуточный групповой чат под названием "Братья-мужчины".

Меган ведет домашнее хозяйство и заботится о детях, а мужчины помогают с бытовыми делами. В планах — купить землю и построить два отдельных дома, чтобы дети могли свободно передвигаться между семьями без формальных "визитов".

Тайлер добавил, что совместная жизнь дала ему возможность проводить больше времени с дочерью. Его новая партнерша даже хочет присоединиться к такой семье. Майкл же считает, что хотя ситуация может показаться неудобной для других, для них это лучшее решение.

Семья с ребенком Фото: NYPost

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