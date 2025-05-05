Втрьох дешевше: у США жінка живе з колишнім чоловіком, нинішнім партнером і дітьми (фото)

25-річна Меґан Маєр з Хілтон-Хеду, Південна Кароліна, США, живе під одним дахом із двома чоловіками — своїм колишнім і теперішнім — разом з їхніми дітьми. На думку жінки, вони разом чудово уживаються.

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Про це пише New York Post.

Жінка з колишнім та нинішнім чоловіком Фото: NYPost

Спочатку жінка чотири роки була одружена з поліцейським Тайлером. У них народилася донька, після чого в кінці 2023 року пара вирішила розлучитися.

Після переїзду до рідної Каліфорнії жінка відновила стосунки з Майклом — своїм колишнім хлопцем зі школи. Через два місяці вона завагітніла, і пара вирішила бути разом.

Спершу вони вирішили жити окремо у Південній Кароліні, але швидко зрозуміли, що фінансово це надто складно. Тоді Меґан запропонувала колишньому чоловіку знову пожити разом, і він погодився.

У липні 2024 року вони знайшли будинок, де оселилися разом. Меґан і Майкл мешкають на другому поверсі, а Тайлер — у спальні в гаражі. У серпні 2024 року в Меґан і Майкла народився син.

Жінка каже, що на початку було важко емоційно, але тепер усі добре ладнають. У них навіть є жартівливий груповий чат під назвою "Брати-чоловіки".

Меган веде домашнє господарство і піклується про дітей, а чоловіки допомагають з побутовими справами. У планах — купити землю та збудувати два окремі будинки, щоб діти могли вільно пересуватись між родинами без формальних "візитів".

Тайлер додав, що спільне життя дало йому змогу проводити більше часу з донькою. Його нова партнерка навіть хоче приєднатися до такої родини. Майкл же вважає, що хоча ситуація може здатися незручною для інших, для них це найкраще рішення.

Сім'я з дитиною Фото: NYPost

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