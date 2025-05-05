"Скажи привет": котенок случайно исполнил команду хозяйки и стал звездой (видео)

Момент, когда котенок точно исполнил просьбу хозяйки и "помахал" лапой в камеру, оставил пользователей соцсетей в восторге. Видео с этим моментом собрало сотни тысяч просмотров и вызвало бурную реакцию пользователей.

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Об этом пользовательница с ником frenchy01x рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Женщина установила камеру Ring в своей комнате, чтобы просто зарядить устройство. Пока она занималась уборкой, ее осенило, что партнер, скорее всего, получает уведомления о движении и смотрит трансляцию. Решив подбодрить его, девушка подошла к камере с их крошечным котенком по кличке Стич.

"Скажи папе привет", — с улыбкой попросила она, приблизив мордочку животного к объективу.

В следующую секунду произошло нечто невероятное: котенок поднял лапу и сделал короткое движение, напоминающее махание рукой. Реакция хозяйки была мгновенной. Она отодвинулась назад, широко раскрыв глаза, и ошарашенно посмотрела сначала на Стича, а потом прямо в камеру. Этот момент она запечатлела в видео, подписав: "Можно с уверенностью сказать, что я этого не ожидала".

Rотенок поднял лапу и сделал короткое движение, напоминающее махание рукой Фото: newsweek

Видео вызвало ажиотаж в TikTok. За трое суток оно набрало более 407 тысяч просмотров и сотни комментариев от пользователей, которые не могли поверить своим глазам. Некоторые шутили, что котенок точно "переиграл" других питомцев, а кто-то предположил, что он — реинкарнация хорошо воспитанного джентльмена.

"Этот котенок, кажется, знает больше, чем мы думаем", "Я думал, он просто мяукнет. Но он реально помахал. Я в шоке", "Этот котенок ходит куда-то. Он развит не по годам", — добавил другой.

Интерес к ролику породил даже дискуссии о том, могут ли кошки действительно выполнять команды. Издание Newsweek отмечает, что специалисты заявляют, что кошки хоть и считаются менее обучаемыми, чем собаки, обладают хорошей наблюдательностью и могут реагировать на жесты и интонации. Кроме того, они часто используют лапы для общения: привлекают внимание, зовут к игре или "просят" ласки.

Ранее Фокус сообщал, что пес стал похож на человека и удивил свою хозяйку. Жительница Шотландии по имени Лоис решила поучаствовать в популярном тренде и с помощью ИИ "очеловечила" свою собаку. Результат поразил женщину до глубины души. Пес оказался удивительно похож на ее собственного мужа.

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