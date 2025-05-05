"Скажи привіт": кошеня випадково виконало команду господині і стало зіркою (відео)

Момент, коли кошеня влучно виконало прохання господині та "помахало" лапою в камеру, залишив користувачів соцмереж у захваті. Відео з цим моментом зібрало сотні тисяч переглядів і викликало бурхливу реакцію користувачів.

Related video

Про це користувачка з ніком frenchy01x розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Жінка встановила камеру Ring у своїй кімнаті, щоб просто зарядити пристрій. Поки вона займалася прибиранням, її осінило, що партнер, найімовірніше, отримує повідомлення про рух і дивиться трансляцію. Вирішивши підбадьорити його, дівчина підійшла до камери з їхнім крихітним кошеням на прізвисько Стіч.

"Скажи татові привіт", — з посмішкою попросила вона, наблизивши мордочку тварини до об'єктива.

Наступної секунди сталося щось неймовірне: кошеня підняло лапу і зробило короткий рух, що нагадував махання рукою. Реакція господині була миттєвою. Вона відсунулася назад, широко розплющивши очі, і ошелешено подивилася спочатку на Стіча, а потім прямо в камеру. Цей момент вона зафіксувала у відео, підписавши: "Можна з упевненістю сказати, що я цього не очікувала".

Каченя підняло лапу і зробило короткий рух, що нагадував махання рукою Фото: newsweek

Відео викликало ажіотаж у TikTok. За три доби воно набрало понад 407 тисяч переглядів і сотні коментарів від користувачів, які не могли повірити своїм очам. Дехто жартував, що кошеня точно "переграло" інших улюбленців, а хтось припустив, що воно — реінкарнація добре вихованого джентльмена.

"Це кошеня, здається, знає більше, ніж ми думаємо", "Я думав, воно просто м'явкне. Але воно реально помахало. Я в шоці", "Це кошеня ходить кудись. Воно розвинене не по роках", — додав інший.

Інтерес до ролика породив навіть дискусії про те, чи можуть кішки дійсно виконувати команди. Видання Newsweek зазначає, що фахівці заявляють, що кішки хоч і вважаються менш здатними до навчання, ніж собаки, володіють хорошою спостережливістю і можуть реагувати на жести та інтонації. Крім того, вони часто використовують лапи для спілкування: привертають увагу, кличуть до гри або "просять" ласки.

Раніше Фокус повідомляв, що пес став схожий на людину і здивував свою господиню. Мешканка Шотландії на ім'я Лоїс вирішила взяти участь у популярному тренді і за допомогою ШІ "олюднила" свою собаку. Результат вразив жінку до глибини душі. Пес виявився напрочуд схожим на її власного чоловіка.

Також стало відомо, що папуга через 10 років сліпоти вперше побачив господиню після операції. Зворушлива зустріч вразила користувачів соцмереж.