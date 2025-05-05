Тайная комната в 127-летнем доме: женщина сделала открытие, которое шокировало ее семью

Сын владелицы дома настаивал на том, что размер чердака не соответствует размеру остального дома. Он указывал, что в здании должно быть скрытое пространство.

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Об этом пишет Mirror. Женщина нашла потайную комнату в своем 127-летнем доме, о существовании которой она раньше даже не подозревала.

Скрытая комната открылась, когда женщина заметила что-то странное в панелях шкафа на верхнем этаже. Присмотревшись, она поняла, что за ними что-то скрыто. Это была комната, единственный способ попасть в которую — снять панели.

Женщина пыталась выяснить, для чего могло использоваться это пространство. Некоторые называли его "комнатой убийств".

Некоторые отмечали, что подобные помещения похожи на секретные комнаты, которые строились во время войны за независимость и Гражданской войны. Они использовались для хранения ценностей и продуктов питания, чтобы враги не могли их конфисковать или разграбить. Также это пространство, по другим теориям, могло быть использовано для укрытия беглых рабов.

Женщина же отметила, что такие секретные комнаты продолжали строить и после войны в целях безопасности. Их использовали для подготовки перед "возвращением тяжелых времен".

Ранее Фокус писал, что мужчина обнаружил под своим домом сеть таинственных туннелей и комнат, часть из которых оказалась подключенной к электричеству и водопроводу. В подвале было по меньшей мере пять отдельных помещений.

Добавим, что в Великобритании мужчина решился на отчаянный шаг, чтобы в его окна больше не заглядывали соседи. Он начал использовать для окон декоративную радужную пленку — она не только гарантирует приватность, но и наполняет комнату красочными бликами.