Таємна кімната у 127-річному будинку: жінка зробила відкриття, що шокувало її родину

Син власниці будинку наполягав на тому, що розмір горища не відповідає розміру решти будинку. Він вказував, що в будівлі має бути прихований простір.

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Про це пише Mirror. Жінка знайшла потайну кімнату у своєму 127-річному будинку, про існування якої вона раніше навіть не підозрювала.

Прихована кімната відкрилася, коли жінка помітила щось дивне в панелях шафи на верхньому поверсі. Придивившись, вона зрозуміла, що за ними щось приховано. Це була кімната, єдиний спосіб потрапити в яку — зняти панелі.

Жінка намагалась з'ясувати, для чого міг використовуватись цей простір. Деякі називали його "кімнатою вбивств".

Дехто зазначав, що подібні приміщення схожі на секретні кімнати, які будувались під час війни за незалежність та Громадянської війни. Вони використовувалися для зберігання цінностей та харчових продуктів, щоб вороги не могли їх конфіскувати чи розграбувати. Також цей простір, за іншими теоріями, міг бути використаний для переховування рабів-утікачів.

Жінка ж зазначила, що такі секретні кімнати продовжували будувати й після війни з метою безпеки. Їх використовували для підготовки перед "поверненням важких часів".

Раніше Фокус писав, що чоловік виявив під своїм будинком мережу таємничих тунелів і кімнат, частина з яких виявилася під'єднаною до електрики та водопроводу. У підвалі було щонайменше п'ять окремих приміщень.

Додамо, що у Великій Британії чоловік наважився на відчайдушний крок, аби в його вікна більше не заглядали сусіди. Він почав використовувати для вікон декоративну райдужну плівку — вона не лише гарантує приватність, але й наповнює кімнату барвистими відблисками.