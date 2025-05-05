Мужчина планировал неделю провести стоя, но не смог: что произошло (фото, видео)

Блогер и ютубер Лукас Болл провел необычный эксперимент: он решил не садиться в течение целой недели. По его словам, идея возникла из-за осознания негативного влияния длительного сидения на здоровье.

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Соответствующее видео он выложил на своем YouTube-канале.

Видео блогера, который неделю не приседал

По правилам, мужчина должен был лежать только ночью, по восемь часов для сна. Остальное все время он должен был находиться в вертикальном положении. В туалете блогер только приседал над унитазом, в машине — не касался сиденья. Для работы он приобрел стоячий стол из бамбука, что позволило ему сохранять эргономичное положение во время выполнения заданий.

Стоячий стол Фото: YouTube

В течение первых дней эксперимента блогер отметил рост производительности примерно на 30%. Стоя он меньше отвлекался и не давал себе возможности "передохнуть", что положительно повлияло на его концентрацию. Телевизор он смотрел не приседая, так же ел, а по делам старался передвигаться пешком.

Однако уже на третий день начались трудности. Лукас Болл отмечал сильные боли в ногах, голенях и стопах, ухудшилась осанка, возникла усталость. Чтобы отвлечься от дискомфорта, Болл постоянно что-то жевал, что привело к увеличению веса на один фунт (примерно 0,45 кг). В то же время он заметил улучшение пищеварения.

На пятый день эксперимента мужчина почувствовал существенное снижение тонуса и прекратил испытания. Блогер заметил, что его верхняя часть спины начала сутулиться, но при этом появился лучший изгиб в пояснице.

Результаты эксперимента Фото: YouTube

Хотя эксперимент был изнурительным и не без негативных последствий, блогер пришел к выводу, что периодическое стояние во время работы положительно влияет на производительность. В будущем он планирует работать стоя хотя бы первые часы дня, чтобы не терять темп.

Ранее Фокус писал, что мужчина 3 месяца ел только сырые фрукты и овощи. Благодаря этому он похудел на 35 кг.

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