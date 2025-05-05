Чоловік планував тиждень провести стоячи, але не зміг: що сталось (фото, відео)

Блогер та ютубер Лукас Болл провів незвичний експеримент: він вирішив не сідати протягом цілого тижня. За його словами, ідея виникла через усвідомлення негативного впливу тривалого сидіння на здоров’я.

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Відповідне відео він виклав на своєму YouTube-каналі.

Відео блогера, який тиждень не присідав

За правилами, чоловік мав лежати лише вночі, по вісім годин для сну. Інший весь час він повинен був перебувати у вертикальному положенні. У туалеті блогер лише присідав над унітазом, у машині — не торкався сидіння. Для роботи він придбав стоячий стіл із бамбука, що дозволило йому зберігати ергономічне положення під час виконання завдань.

Стоячий стіл Фото: YouTube

Протягом перших днів експерименту блогер відзначив зростання продуктивності приблизно на 30%. Стоячи він менше відволікався та не давав собі можливості "перепочити", що позитивно вплинуло на його концентрацію. Телевізор він дивився не присідаючи, так само їв, а у справах намагався пересуватися пішки.

Однак уже на третій день почалися труднощі. Лукас Болл відмічав сильні болі в ногах, гомілках і стопах, погіршилась постава, виникла втома. Щоб відволіктися від дискомфорту, Болл постійно щось жував, що призвело до збільшення ваги на один фунт (приблизно 0,45 кг). Водночас він помітив покращення травлення.

На п’ятий день експерименту чоловік відчув суттєве зниження тонусу та припинив випробування. Блогер зауважив, що його верхня частина спини почала сутулитися, але при цьому з’явився кращий вигин у попереку.

Результати експерименту Фото: YouTube

Хоч експеримент був виснажливим і не без негативних наслідків, блогер дійшов висновку, що періодичне стояння під час роботи позитивно впливає на продуктивність. У майбутньому він планує працювати стоячи хоча б перші години дня, щоб не втрачати темп.

Раніше Фокус писав, що чоловік 3 місяці їв лише сирі фрукти й овочі. Завдяки цьому він схуд на 35 кг.

Додамо, що австралійська тіктокерка Джолін Доусон витратила 8000 доларів США, щоб виглядати як кішка. Однак вона отримала серйозні ускладнення і визнала свою помилку.