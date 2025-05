83-летняя бабуля покорила интернет своей "униформой": что она носит (фото)

Филлис, 83-летняя жительница штата Индиана (США), получила известность благодаря своей необычной рабочей форме. Женщина самостоятельно ведет собственный бизнес по уходу за газонами и выходит на работу в розовой футболке с остроумной надписью.

Ее фото в футболке с надписью "Я сексуальная и стригу его" на Reddit опубликовал племянник Дерек. На момент написания статьи публикация Дерека собрала более 25 000 лайков и более 200 комментариев.

Униформа женщины, которая занимается газонами Фото: Reddit

В комментариях пользователи сети писали мужчине, что его тетя — "сила". Также люди отмечали: хорошо, что она занимается тем, что нравится.

Для издания Newsweek Дерек рассказал, что бизнес Филлис начался примерно 15 лет назад — тогда она предложила подстричь газон соседки их 97-летней родственницы за символическую плату. С тех пор дело начало развиваться по "сарафанному радио" — тетя сама искала неухоженные газоны, предлагала выгодные цены и быстро завоевывала доверие клиентов.

"Иногда она просто берет и стрижет — даже не спрашивая разрешения. Она просто хочет, чтобы дворы выглядели красиво", — добавил Дерек.

Кроме усердной работы, клиентов поражает и юмор Филлис. Сначала она носила футболку с надписью: "Газонный уход от Филлис — вы выращиваете, я стригу". Со временем Дерек подарил ей новую футболку с шутливой надписью, вдохновленной хитом LMFAO "I'm Sexy and I Know It". Филлис была в восторге — тем более, что когда-то даже посетила концерт LMFAO во время празднования Суперкубка в Индианаполисе.

После выхода на пенсию более 20 лет назад, Филлис не замедлила темпа жизни. Она активно помогает другим, подвозит людей на приемы, поддерживает большую семью — хоть женщина и не имеет собственных детей, у нее множество племянников и племянниц. В свободное время она посещает гонку Indy 500 уже более 30 лет подряд и путешествует по миру — от круизов по Карибам до поездок в Новую Зеландию.

