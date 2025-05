83-річна бабуля підкорила інтернет своєю "уніформою": що вона носить (фото)

Філліс, 83-річна мешканка штату Індіана (США), здобула популярність завдяки своїй незвичній робочій формі. Жінка самостійно веде власний бізнес із догляду за газонами й виходить на роботу у рожевій футболці з дотепним надписом.

Її фото у футболці з написом "Я сексуальна і стрижу його" на Reddit опублікував племінник Дерек. На момент написання статті публікація Дерека зібрала понад 25 000 вподобань і понад 200 коментарів.

Уніформа жінки, яка займається газонами Фото: Reddit

У коментарях користувачі мережі писали чоловіку, що його тітка — "сила". Також люди наголошували: добре, що вона займається тим, що подобається.

Для видання Newsweek Дерек розповів, що бізнес Філліс почався приблизно 15 років тому — тоді вона запропонувала підстригти газон сусіда їхньої 97-річної родички за символічну плату. З того часу справа почала розвиватися "сарафанним радіо" — тітка сама шукала недоглянуті газони, пропонувала вигідні ціни й швидко завойовувала довіру клієнтів.

"Часом вона просто бере й стриже — навіть не питаючи дозволу. Вона просто хоче, щоб двори виглядали гарно", — додав Дерек.

Окрім старанної роботи, клієнтів вражає і гумор Філліс. Спершу вона носила футболку з написом: "Газонний догляд від Філліс — ви вирощуєте, я стрижу". Згодом Дерек подарував їй нову футболку з жартівливим написом, натхненним хітом LMFAO "I’m Sexy and I Know It". Філліс була в захваті — тим паче, що колись навіть відвідала концерт LMFAO під час святкування Суперкубка в Індіанаполісі.

Після виходу на пенсію понад 20 років тому, Філліс не сповільнила темпу життя. Вона активно допомагає іншим, підвозить людей на прийоми, підтримує велику родину — хоч жінка і не має власних дітей, у неї безліч племінників і племінниць. У вільний час вона відвідує гонку Indy 500 вже понад 30 років поспіль та подорожує світом — від круїзів Карибами до поїздок у Нову Зеландію.

