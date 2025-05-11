Мужчина выиграл в лотерею и не поверил своему счастью: большей суммы он в жизни не видел

Житель Колумбии, штат Южная Каролина, выиграл 1 миллион долларов в лотерею, но сначала подумал, что это шутка.

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Об этом сообщает издание UPI. Когда мужчине позвонили из образовательной лотереи Южной Каролины с сообщением о выигрыше 1 миллиона гривен, он не поверил и положил трубку.

Позже домой приехала жена. Муж рассказал ей, что возможно, стал миллионером. Супруги не верили в свой выигрыш, пока не посетили Центр приема заявок лотереи и не получили чек на всю сумму.

Мужчина выиграл главный приз в розыгрыше Royal Millions Second-Chance. В рамках этой акции игроки могли подавать как выигрышные, так и невыигрышные скретч-билеты, чтобы получить еще один шанс на победу.

"Это невероятно. Это больше денег, чем я когда-либо видел в своей жизни", — таким образом прокомментировал мужчина выигрыш представителям лотереи.

Ранее Фокус писал, что житель Мичигана (США) выиграл 1 миллион долларов в лотерею после того, как кассир по ошибке выдал ему не тот билет. Опасаясь за сохранность билета, американец прибегнул к оригинальному способу хранения: положил его в банку и закопал во дворе.Чтобы сохранить выигрыш, мужчина закопал его в банке во дворе.

Позже в США Джеймс Фартинг и его мама выиграли крупнейший в истории штата Кентукки джекпот в размере 167, 3 миллиона долларов. Через четыре дня он попал в тюрьму, поскольку устроил драку в одном из отелей.