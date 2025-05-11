Чоловік виграв в лотерею та не повірив своєму щастю: більшої суми він в житті не бачив

Житель Колумбії, штат Південна Кароліна, виграв 1 мільйон доларів у лотерею, але спочатку подумав, що це жарт.

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Про це повідомляє видання UPI. Коли чоловіку зателефонували з освітньої лотереї Південної Кароліни з повідомленням про виграш 1 мільйону гривень, він не повірив і поклав трубку.

Пізніше додому приїхала дружина. Чоловік розповів їй, що можливо, став мільйонером. Подружжя не вірило у свій виграш, поки не відвідало Центр прийому заявок лотереї та не отримало чек на всю суму.

Чоловік виграв головний приз у розіграші Royal Millions Second-Chance. У рамках цієї акції гравці мали змогу подавати як виграшні, так і невиграшні скретч-квитки, щоб отримати ще один шанс на перемогу.

"Це неймовірно. Це більше грошей, ніж я будь-коли бачив у своєму житті", — таким чином прокоментував чоловік виграш представникам лотереї.

Раніше Фокус писав, що житель Мічигану (США) виграв 1 мільйон доларів у лотерею після того, як касир помилково видав йому не той білет. Побоюючись за збереження квитка, американець вдався до оригінального способу зберігання: поклав його в банку і закопав у дворі.Щоб зберегти виграш, чоловік закопав його в банці у дворі.

Пізніше в США Джеймс Фартінг та його мама виграли найбільший в історії штату Кентуккі джекпот в розмірі 167, 3 мільйони доларів. Через чотири дні він потрапив у в'язницю, оскільки влаштував бійку в одному з готелів.