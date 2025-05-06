"Самая волосатая девушка в мире" кардинально сменила образ: теперь ее не узнать (фото)

Супатра Сасупхан из Таиланда, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса за необычайную волосатость, спустя 14 лет сменила имидж. Она начала брить лицо и делится фото в своих соцсетях.

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Об этом пишет Lad Bible.

24-летняя тайка Супатра "Нат" Сасупхан, которую в 2010 году внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого волосатого подростка на планете, удивила пользователей соцсетей кардинальным преображением. Девушка, страдающая редчайшей формой гипертрихоза, синдромом Амбраса, известным также как "синдром оборотня", теперь выглядит совсем иначе. Она сбрила волосы, которые ранее густо покрывали лицо, уши, руки, ноги и спину.

Супатра стала известной в 11 лет, когда мир узнал ее историю: несмотря на необычную внешность, девочка с радостью ходила в школу, имела много друзей и называла себя счастливой.

"То, что я волосатая, делает меня особенной", — говорила она тогда.

Женщина приняла свою уникальность и ранее заявляла, что волосатость делает ее "особенной" Фото: Facebook

Медики пытались сдерживать рост волос с помощью лазера, но лечение не дало результата: волосы продолжали расти.

Издание отмечает, что синдром Амбраса настолько редок, что с Средневековья зафиксировано всего около 50 подобных случаев. Болезнь вызывает не только обильный рост волос, но и влияет на формирование черт лица.

По словам отца девочки Саммруенга, с ранних лет Супатра отличалась уверенностью и жизнерадостностью. Несмотря на насмешки в детстве, ее называли "обезьяньим лицом", она научилась справляться с трудностями.

Сегодня девушка регулярно удаляет волосы и делится своей жизнью в соцсетях Фото: Facebook

В 2018 году стало известно, что девушка начала брить лицо. Сегодня она регулярно удаляет волосы и делится своей жизнью в соцсетях.

Хотя излечиться от редкого синдрома Супатре пока не удалось, она не теряет надежды.

"Я привыкла к этому состоянию. Волосы для меня — это как кожа: я их почти не ощущаю", — признавалась она ранее.

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