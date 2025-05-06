"Найбільш волохата дівчина у світі" кардинально змінила образ: тепер її не впізнати (фото)

Супатра Сасупхан з Таїланду, яка потрапила в Книгу рекордів Гіннесса за надзвичайну волосатість, через 14 років змінила імідж. Вона почала голити обличчя і ділиться фото у своїх соцмережах.

Related video

Про це пише Lad Bible.

24-річна тайка Супатра "Нат" Сасупхан, яку 2010 року занесли до Книги рекордів Гіннесса як найбільш волохатого підлітка на планеті, здивувала користувачів соцмереж кардинальним перетворенням. Дівчина, яка страждає рідкісною формою гіпертрихозу, синдромом Амбраса, відомим також як "синдром перевертня", тепер має зовсім інший вигляд. Вона збрила волосся, яке раніше густо вкривало обличчя, вуха, руки, ноги та спину.

Супатра стала відомою в 11 років, коли світ дізнався її історію: попри незвичну зовнішність, дівчинка з радістю ходила до школи, мала багато друзів і називала себе щасливою.

"Те, що я волохата, робить мене особливою", — говорила вона тоді.

Жінка прийняла свою унікальність і раніше заявляла, що волосатість робить її "особливою" Фото: Facebook

Медики намагалися стримувати ріст волосся за допомогою лазера, але лікування не дало результату: волосся продовжувало рости.

Видання зазначає, що синдром Амбраса настільки рідкісний, що з часів Середньовіччя зафіксовано всього близько 50 подібних випадків. Хвороба викликає не тільки рясний ріст волосся, а й впливає на формування рис обличчя.

За словами батька дівчинки Саммруенга, з ранніх років Супатра вирізнялася впевненістю і життєрадісністю. Попри насмішки в дитинстві, її називали "мавпячим обличчям", вона навчилася справлятися з труднощами.

Сьогодні дівчина регулярно видаляє волосся і ділиться своїм життям у соцмережах Фото: Facebook

У 2018 році стало відомо, що дівчина почала голити обличчя. Сьогодні вона регулярно видаляє волосся і ділиться своїм життям у соцмережах.

Хоча вилікуватися від рідкісного синдрому Супатрі поки що не вдалося, вона не втрачає надії.

"Я звикла до цього стану. Волосся для мене — це як шкіра: я його майже не відчуваю", — зізнавалася вона раніше.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка витратила $8 тисяч, щоб виглядати як кішка, але тепер шкодує про це. Австралійська тіктокерка Джолін Доусон витратила 8000 доларів США на серію болючих косметичних процедур, щоб виглядати як тварина, але в підсумку отримала серйозні ускладнення і визнала свою помилку.

Також стало відомо, що жінка відмовилася від готування і 10 років живе на фастфуді. 26-річна мешканка Великої Британії Саффрон Босвелл повністю забула про домашнє готування, вважаючи за краще витрачати до 60 фунтів (приблизно 3300 гривні) на день на кафе, ресторани і доставку. Вона вважає, що так навіть дешевше.