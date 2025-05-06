Сестры побывали за сутки в двух странах, потратив около 100 долларов: как им это удалось

29-летняя турагентка Стеф Гиббс из Великобритании поделилась, как вместе с 34-летней сестрой Сэм им удалось посетить за сутки две страны — Францию и Монако — потратив менее 100 фунтов стерлингов (около 133 долларов США).

Related video

Об этом пишет Daily Star.

Туризм в две страны за сутки Фото: Instagram

"Мы со старшей сестрой с нетерпением ждали возможности провести день вместе, поскольку в последнее время у нас было мало свободного времени", — рассказывает Стеф.

Они подумали об однодневном вояже. Сестры отправились в Ниццу, откуда за несколько часов добрались до Монако. Сестры наслаждались солнцем, пляжем, пешими прогулками, пиццей, блинами и даже успели увидеть знаменитое казино Монте-Карло.

Стеф, которая работает в туристической сфере, говорит, что благодаря профессиональному опыту ей удалось найти выгодные предложения. Благодаря скидке от подруги, которая работает в авиакомпании, им удалось приобрести авиабилеты в Ниццу и обратно всего за 39 фунтов. Передвигались они на трамвае, на еду они потратили 22 фунта стерлинга, после чего девушки отправились на поезде в Монако за 8 фунтов в оба направления. Общая стоимость приключения составила менее 100 фунтов.

"Я встала около 2 часов ночи, чтобы успеть на рейс в 6 утра, и вернулась домой только около полуночи, так что это был определенно долгий день", — рассказывает женщина.

Она советует путешественникам:

быть гибкими с датами для поиска дешевых билетов;

составлять примерный план маршрута;

бронировать места в ресторанах заранее;

следить за питанием и водой во время поездки;

Этот тип путешествий уже назвали новым трендом 2025 года. Издание отмечает, что большинство британцев готовы таким образом путешествовать.

Ранее Фокус писал, что от французской Ниццы до Монако можно добраться буквально за 20 минут. Это дает возможность сэкономить деньги.

Также стоит напомнить о самых дешевых городах Европы. Там доступное жилье и транспорт, также в эти города дешевые перелеты.