Сестри побували за добу у двох країнах, витративши близько 100 доларів: як їм це вдалось

29-річна турагентка Стеф Гіббс із Великобританії поділилася, як разом із 34-річною сестрою Сем їм вдалося відвідати за добу дві країни — Францію та Монако — витративши менше ніж 100 фунтів стерлінгів (близько 133 доларів США).

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Про це пише Daily Star.

Туризм в дві країни за добу Фото: Instagram

"Ми зі старшою сестрою з нетерпінням чекали на можливість провести день разом, оскільки останнім часом у нас було мало вільного часу", — розповідає Стеф.

Вони подумали про одноденний вояж. Сестри вирушили до Ніцци, звідки за кілька годин дісталися до Монако. Сестри насолоджувалися сонцем, пляжем, пішими прогулянками, піцою, млинцями й навіть встигли побачити знамените казино Монте-Карло.

Стеф, яка працює у туристичній сфері, каже, що завдяки професійному досвіду їй вдалось знайти вигідні пропозиції. Завдяки знижці від подруги, яка працює в авіакомпанії, їм вдалося придбати авіаквитки до Ніцци й назад всього за 39 фунтів. Пересувались вони трамваєм, на їжу вони витратили 22 фунти стерлінги, після чого дівчата вирушили на поїзді до Монако за 8 фунтів в обидва напрямки. Загальна вартість пригоди склала менш як 100 фунтів.

"Я встала близько 2 години ночі, щоб встигнути на рейс о 6-й ранку, і повернулася додому тільки близько півночі, так що це був безумовно довгий день", — розповідає жінка.

Вона радить мандрівникам:

бути гнучкими з датами для пошуку дешевих квитків;

складати приблизний план маршруту;

бронювати місця в ресторанах заздалегідь;

слідкувати за харчуванням та водою під час поїздки;

Цей тип подорожей вже назвали новим трендом 2025 року. Видання зазначає, що більшість британців готові таким чином подорожувати.

Раніше Фокус писав, що від французької Ніцци до Монако можна дістатися буквально за 20 хвилин. Це дає можливість зекономити гроші.

Також варто нагадати про найдешевші міста Європи. Там доступне житло та транспорт, також в ці міста дешеві перельоти.