Женщина купила в секонд-хенде старое свадебное платье: гости были шокированы (фото, видео)

Зария Андерсон потратила 300 долларов, приобретя в секонд-хенде старое свадебное платье и переделала его в платье своей мечты.

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Результат она показала в видео в сети Tiktok.

"Мне удалось получить платье мечты, не потратив при этом кучу денег", — поделилась Андерсон в разговоре с журналистами издания People.

Идея экономного свадебного платья возникла у Зарии и ее жениха, 27-летнего Сахила Лалджи, когда они решили не устраивать дорогое празднование. Женщина не смогла заняться поиском платья, поэтому платье ее сестра приобрела платье на свое усмотрение в секонд-хенде.

"Силуэт и материал платья были именно такими, как я хотела, однако там были некоторые кружевные детали и много тюля, которые мне не нравились", — рассказывает невеста.

Однако она решила дать шанс этому платью — и не ошиблась. Швея занялась перешивкой и в результате платье было полностью обновлено и стало идеальным для Зарии.

Свадебное платье до того, как его перешили Фото: Скриншот TikTok

Во время свадебной церемонии гости и родственники были потрясены ее образом. Жених даже расплакался, когда впервые увидел ее в платье.

"Друзья жениха не могли поверить, что это то самое платье, когда я показала им фото того, как оно выглядело изначально", — добавила Зария.

Свадебное платье после того, как его перешили Фото: People

Особой неожиданностью для гостей стала еще одна "свадебная тайна". Дело в том, что Зария и Сахил фактически уже поженились в июле 2024 года на тайной церемонии лишь с присутствием матерей и сестры невесты.

Свадьба Зарии и Сахила Фото: People

Ранее Фокус писал, что в Теннесси над свадебной церемонией разразился шторм. Жених и невеста не испугались и сыграли свадьбу, а фотографии взорвали сеть.

Недавно женщина купила платье Loius Vuitton в секонд-хенде. Позже она была шокирована настоящей ценой платья.