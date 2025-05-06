Жінка купила у секонд-генді старе весільне плаття: гості були шоковані (фото, відео)

Зарія Андерсон витратила 300 доларів, придбавши в секонд-хенді стару весільну сукню й переробила його на плаття своєї мрії.

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Результат вона показала у відео в мережі Tiktok.

"Мені вдалося отримати сукню мрії, не витративши при цьому купу грошей", — поділилася Андерсон у розмові з журналістами видання People.

Ідея економної весільної сукні виникла у Зарії та її нареченого, 27-річного Сахіла Лалджі, коли вони вирішили не влаштовувати дороге святкування. Жінка не змогла зайнятись пошуком сукні, тому плаття її сестра придбала плаття на свій розсуд у секонд-генді.

"Силует і матеріал сукні були саме такими, як я хотіла, проте там були деякі мереживні деталі та багато тюлю, які мені не подобалися", — розповідає наречена.

Проте вона вирішила дати шанс цій сукні — і не помилилась. Швачка зайнялась перешиттям й в результаті сукня була повністю оновлена й стала ідеальним для Зарії.

Весільна сукня до того, як її перешили Фото: Скриншот TikTok

Під час весільної церемонії гості та родичі були приголомшені її образом. Наречений навіть розплакався, коли вперше побачив її у сукні.

"Друзі нареченого не могли повірити, що це та сама сукня, коли я показала їм фото того, як вона виглядала спочатку", — додала Зарія.

Весільна сукня після того, як її перешили Фото: People

Особливою несподіванкою для гостей стала ще одна "весільна таємниця". Річ в тім, що Зарія й Сахіл фактично вже одружилися в липні 2024 року на таємній церемонії лише з присутністю матерів і сестри нареченої.

Весілля Зарії та Сахіла Фото: People

Раніше Фокус писав, що в Теннессі над весільною церемонією вибухнув шторм. Наречений і наречена не злякались і зіграли весілля, а фотографії підірвали мережу.

Нещодавно жінка купила сукню Loius Vuitton у секонд-генді. Пізніше вона була шокована справжньою ціною плаття.