Пассажир не ожидал, что обычный сон обернется "кражей века" на борту самолета (фото)

Мужчина заявил, что соседка по креслу украла его сладость во время сна. Фото стало вирусным, а мнение пользователей соцсетей разделилось.

Related video

Снимком поделился пользователь ником Sheckelmcfeck на популярном форуме Reddit.

Мужчина вызвал бурные споры среди, опубликовав пост о том, как у него якобы украли бесплатный шоколад во время авиаперелета. История появилась 30 апреля и быстро разошлась по сети.

Автор поста рассказал, что проснулся во время полета и увидел, как женщина, сидевшая рядом, держит в руке обернутую шоколадку, ту самую, которую он, по его словам, должен был получить. На приложенной фотографии видно, как руки пассажирки лежат на коленях, а в одной из них видно шоколад в фирменной обертке.

"Это не имеет большого значения, но иногда я просто ненавижу людей… Будьте справедливы", — подписал он публикацию.

Руки пассажирки лежат на коленях, а в одной из них видно шоколад в фирменной обертке Фото: Reddit

Пост сразу вызвал волну комментариев — от сочувствия до скепсиса. Некоторые пользователи удивились наглости женщины, другие же не поверили автору:

"Ух ты, это смело";

"Кража века";

"Почему люди считают нужным это делать? Просто возьми свою еду с собой";

"Откуда вы знаете, что это ваше? Возможно, бортпроводник просто пропустил вас, пока вы спали";

"Может, это ее шоколад, а ваш просто упал на пол".

Дискуссия вышла далеко за рамки конкретной ситуации. Некоторые вспомнили, как ведут себя стюарды в подобных случаях. Согласно опросу, проведенному сервисом Kayak в июне 2023 года среди 1000 пассажиров из США и Канады, 76% респондентов считают, что будить спящего ради еды — неправильно, а 88% уверены, что проспать раздачу еды — это нормально.

Ранее Фокус сообщал, что стюардесса работает всего 16 дней в месяц. После 14 лет работы в небе американка Джозетт из Southwest раскрыла, сколько можно заработать бортпроводницей. Ролик с ее рассказом стал вирусным и набрал более 10,8 млн просмотров.

Также стало известно, что вид на поселение с высоты птичьего полета поразил людей. Симметричная планировка поселения Rotonda West во Флориде (США), напоминающая ломтики пиццы, поразила пользователей соцсетей и заинтересовала СМИ.