Пасажир не очікував, що звичайний сон обернеться "крадіжкою століття" на борту літака (фото)

Чоловік заявив, що сусідка по кріслу вкрала його солодощі під час сну. Фото стало вірусним, а думка користувачів соцмереж розділилася.

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Знімком поділився користувач ніком Sheckelmcfeck на популярному форумі Reddit.

Чоловік викликав бурхливі суперечки серед, опублікувавши пост про те, як у нього нібито вкрали безплатний шоколад під час авіаперельоту. Історія з'явилася 30 квітня і швидко розійшлася мережею.

Автор поста розповів, що прокинувся під час польоту і побачив, як жінка, яка сиділа поруч, тримає в руці загорнуту шоколадку, ту саму, яку він, за його словами, мав отримати. На доданій фотографії видно, як руки пасажирки лежать на колінах, а в одній із них видно шоколад у фірмовій обгортці.

"Це не має великого значення, але іноді я просто ненавиджу людей... Будьте справедливі", — підписав він публікацію.

Руки пасажирки лежать на колінах, а в одній із них видно шоколад у фірмовій обгортці Фото: Reddit

Пост одразу викликав хвилю коментарів — від співчуття до скепсису. Деякі користувачі здивувалися нахабству жінки, інші ж не повірили авторці:

"Ух ти, це сміливо";

"Крадіжка століття";

"Чому люди вважають за потрібне це робити? Просто візьми свою їжу із собою";

"Звідки ви знаєте, що це ваше? Можливо, бортпровідник просто пропустив вас, поки ви спали";

"Може, це її шоколад, а ваш просто впав на підлогу".

Дискусія вийшла далеко за рамки конкретної ситуації. Дехто згадав, як поводяться стюарди в подібних випадках. Згідно з опитуванням, проведеним сервісом Kayak у червні 2023 року серед 1000 пасажирів зі США та Канади, 76% респондентів вважають, що будити сплячого заради їжі — неправильно, а 88% впевнені, що проспати роздачу їжі — це нормально.

Раніше Фокус повідомляв, що стюардеса працює всього 16 днів на місяць. Після 14 років роботи в небі американка Джозетт з Southwest розкрила, скільки можна заробити бортпровідницею. Ролик з її розповіддю став вірусним і набрав понад 10,8 млн переглядів.

Також стало відомо, що вид на поселення з висоти пташиного польоту вразив людей. Симетричне планування поселення Rotonda West у Флориді (США), що нагадує скибочки піци, вразило користувачів соцмереж і зацікавило ЗМІ.