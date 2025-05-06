Заговорила раньше, чем на человеческом: девочка удивила способностью общаться на "кошачьем языке" (видео)

Ина из штата Мичиган, США обнаружила, что ее дочь, которая плохо говорит на английском языке, уверенно общается с котом с помощью мяуканья.

Related video

Видео женщина разместила на платформе TikTok. На нем видно, как девочка "разговаривает" с котом".

"Мой ребенок говорит на кошачьем языке раньше, чем на любом из наших языков. О чем их разговор? ", — подписала видео женщина.

Она рассказала Newsweek, что всегда любила снимать милые и забавные моменты со своими детьми. С тех пор, как она начала делиться видео, она поняла, что не единственная, кто ценит такие теплые кадры.

Кадры, где дочь общается с котом по имени Мичи, стало вирусным — его посмотрели более 174 тысяч раз, пользователи оставили более 1200 комментариев. На видео девочка не использует слова, а вместо этого общается с помощью серии "мяу".

"Моя дочь и наш кот выглядели такими милыми — казалось, что они действительно общаются", — говорит Ина.

Она отмечает, что еще в 10 месяцев заметила: девочка начала мяукать в ответ на кота — сначала тихо, а потом громче. Кот является достаточно "разговорчивым" котом и отвечает на мяуканье ребенка.

Ина понимает, что когда-то ее дочь "перерастет" эту привычку. Поэтому женщина стремится зафиксировать и поделиться этими моментами, чтобы сохранить память об особой связи между ребенком и их любимцем.

Ранее Фокус писал, что самые крупные морские хищники неожиданно заговорили на человеческом языке. Такая коммуникация требует большого, сложного мозга, однако исследования показали, что у касатки он весит около 4,9 килограмма, что в 3,5 раза больше человеческого.

Напомним, в Турции мужчина забыл турецкий язык после того, как у него обнаружили тромбоз. Вместо родного языка он заговорил на датском.