Заговорила раніше, ніж людською: дівчинка здивувала здатністю спілкуватись "котячою мовою" (відео)

Іна зі штату Мічиган, США виявила, що її донька, яка погано говорить англійською мовою, впевнено спілкується з котом за допомогою нявчання.

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Відео жінка розмістила на платформі TikTok. На ньому видно, як дівчинка "розмовляє" з котом".

"Моя дитина розмовляє котячою мовою раніше, ніж будь-якою з наших мов. Про що їхня розмова? ", — підписала відео жінка.

Вона розповіла Newsweek, що завжди любила знімати милі та кумедні моменти зі своїми дітьми. Відтоді, як вона почала ділитися відео, вона зрозуміла, що не єдина, хто цінує такі теплі кадри.

Кадри, де донька спілкується з котом на ім’я Мічі, стало вірусним — його подивилось понад 174 тисячі разів, користувачі залишили понад 1200 коментарів. На відео дівчинка не використовує слова, а натомість спілкується за допомогою серії "мяу".

"Моя донька і наш кіт виглядали такими милими — здавалося, що вони справді спілкуються", — каже Іна.

Вона зазначає, що ще у 10 місяців помітила: дівчинка почала нявчати у відповідь на кота — спочатку тихо, а потім гучніше. Кіт є досить "балакучим" котом й відповідає на нявчання дитини.

Іна розуміє, що колись її донечка "переросте" цю звичку. Тому жінка прагне зафіксувати та поділитися цими моментами, щоб зберегти пам’ять про особливий зв’язок між дитини та їхнім улюбленцем.

Раніше Фокус писав, що найбільші морські хижаки несподівано заговорили людською мовою. Така комунікація вимагає великого, складного мозку, однак дослідження показали, що у касатки він важить близько 4,9 кілограма, що в 3,5 раза більше за людський.

Нагадаємо, у Туреччині чоловік забув турецьку мову після того, як у нього виявили тромбоз. Замість рідної мови він заговорив данською.