"Я уже жить не хотела": уборщица из Киева покорила интернет своей игрой на фортепиано (видео)

Уборщица одного из киевских заведений общественного питания Ирина в перерывах между работой виртуозно играет на фортепиано, в результате чего стала звездой в соцсетях.

Related video

Историей женщины поделился фотограф Михаил Рыбко.

Ирина начала играть с четырех лет и всю жизнь посвятила фортепиано. Несмотря на личные трудности и сложные жизненные обстоятельства, она сохраняет любовь к музыке.

Женщина рассказала, что больше всего ей нравится исполнять "Голубую рапсодию в стиле блюз" Джорджа Гершвина.

Ирина поделилась, что долгое время работала ежедневно без выходных, чтобы собрать средства на операцию для сына.

"Я уже жить не хотела", — отметила Ирина, добавив, что нашла поддержку в новом коллективе.

Недавно стало известно, что операция больше не нужна, поскольку состояние сына улучшилось.

"Но она еще продолжает решать другой вопрос, с людьми, которые хотят отобрать у нее квартиру...", — отметил Михаил Рыбко.

Напомним, женщина выиграла в лотерею 200 тысяч долларов, однако заметила это только через несколько дней.

Фокус также писал о 83-летней бабушке, которая покорила интернет своей "униформой".