"Я уже жить не хотела": уборщица из Киева покорила интернет своей игрой на фортепиано (видео)
Уборщица одного из киевских заведений общественного питания Ирина в перерывах между работой виртуозно играет на фортепиано, в результате чего стала звездой в соцсетях.
Историей женщины поделился фотограф Михаил Рыбко.
Ирина начала играть с четырех лет и всю жизнь посвятила фортепиано. Несмотря на личные трудности и сложные жизненные обстоятельства, она сохраняет любовь к музыке.
Женщина рассказала, что больше всего ей нравится исполнять "Голубую рапсодию в стиле блюз" Джорджа Гершвина.
Ирина поделилась, что долгое время работала ежедневно без выходных, чтобы собрать средства на операцию для сына.
"Я уже жить не хотела", — отметила Ирина, добавив, что нашла поддержку в новом коллективе.
Недавно стало известно, что операция больше не нужна, поскольку состояние сына улучшилось.
"Но она еще продолжает решать другой вопрос, с людьми, которые хотят отобрать у нее квартиру...", — отметил Михаил Рыбко.
Напомним, женщина выиграла в лотерею 200 тысяч долларов, однако заметила это только через несколько дней.
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