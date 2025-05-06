Женщина выиграла в лотерею 200 тысяч долларов, однако заметила это только через несколько дней

Жительница города Блайтвуд, штат Южная Каролина (США), некоторое время не знала, что выиграла главный приз в лотерее на сумму 200 000 долларов. Лотерейный билет номиналом 5 долларов приобрел ее муж в местном магазине.

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Об этом пишет Рeople. Магазин, в котором был продан счастливый билет, получил комиссию в размере 2 000 долларов.

После приобретения билета женщина положила его в сумочку и вспомнила о нем только через несколько дней. Когда она стерла защитный слой и увидела выигрыш, не могла поверить своим глазам.

"Было прекрасно выиграть", — таким образом отреагировала победительница.

Пара рассказала, что планирует потратить выигранные средства на несколько путешествий. Также они хотят купить еще два лотерейных билета — каждому по одному.

В целом шансы выиграть главный приз в игре "Big Wins Extra Play" составляют 1 к 780 000. Согласно данным лотереи, пока осталось еще два таких главных приза.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина случайно стал миллионером, выиграв в лотерею. Опасаясь за сохранность билета, американец положил его в банку и закопал во дворе. Это дает возможность ему чувствовать себя спокойнее.

Напомним, что в США мужчина и его мама выиграли крупнейший в истории штата Кентукки джекпот в размере 167, 3 миллиона долларов. Через четыре дня он попал в тюрьму, поскольку устроил драку в одном из отелей.выиграл в лотерею 167 миллионов долларов, а через четыре дня его арестовали