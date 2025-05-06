Жінка виграла в лотерею 200 тисяч доларів, однак помітила це лише через декілька днів

Жителька міста Блайтвуд, штат Південна Кароліна (США), деякий час не знала, що виграла головний приз в лотереї на суму 200 000 доларів. Лотерейний білет номіналом 5 доларів придбав її чоловік у місцевому магазині.

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Про це пише Рeople. Магазин, у якому був проданий щасливий білет, отримав комісію у розмірі 2 000 доларів.

Після придбання квитка жінка поклала його до сумочки та згадала про нього лише через декілька днів. Коли вона стерла захисний шар і побачила виграш, не могла повірити своїм очам.

"Було чудово виграти", — таким чином відреагувала переможниця.

Пара розповіла, що планує витратити виграні кошти на кілька подорожей. Також вони хочуть купити ще два лотерейні білети — кожному по одному.

Загалом шанси виграти головний приз у грі "Big Wins Extra Play" становлять 1 до 780 000. Згідно з даними лотереї, наразі залишилося ще два таких головних призи.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік випадково став мільйонером, вигравши у лотерею. Побоюючись за збереження квитка, американець поклав його в банку і закопав у дворі. Це дає можливість йому почуватися спокійніше.

Нагадаємо, що в США чоловік та його мама виграли найбільший в історії штату Кентуккі джекпот в розмірі 167, 3 мільйони доларів. Через чотири дні він потрапив у в'язницю, оскільки влаштував бійку в одному з готелів.виграв в лотерею 167 мільйонів доларів, а через чотири дні його заарештували