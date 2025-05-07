"Я вже жити не хотіла": прибиральниця з Києва підкорила інтернет своєю грою на фортепіано (відео)

Прибиральниця одного з київських закладів громадського харчування Ірина у перервах між роботою віртуозно грає на фортепіано, внаслідок чого стала зіркою у соцмережах.

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Історією жінки поділився фотограф Михайло Рибко.

Ірина почала грати з чотирьох років і все життя присвятила фортепіано. Попри особисті труднощі та складні життєві обставини, вона зберігає любов до музики.

Жінка розповіла, що найбільше їй подобається виконувати "Блакитну рапсодію у стилі блюз" Джорджа Гершвіна.

Ірина поділилася, що тривалий час працювала щодня без вихідних, щоб зібрати кошти на операцію для сина.

"Я вже жити не хотіла", — зазначила Ірина, додавши, що знайшла підтримку у новому колективі.

Нещодавно стало відомо, що операція більше не потрібна, оскільки стан сина покращився.

"Але вона ще продовжує вирішувати інше питання, з людьми, які хочуть відібрати в неї квартиру…", — наголосив Михайло Рибко.

Нагадаємо, жінка виграла в лотерею 200 тисяч доларів, однак помітила це лише через декілька днів.

Фокус також писав про 83-річну бабусю, яка підкорила інтернет своєю "уніформою".