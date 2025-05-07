В Швейцарии пенсионерка может заплатить штраф в $5 тысяч за кормление соседского кота

В Цюрихе (Швейцария) 68-летняя пенсионерка предстала перед судом по обвинению в систематическом подкармливании соседского кота по кличке Лео. В стране это считается уголовным преступлением.

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Об этом сообщает Swissinfo. Издание рассказывает, что кот даже не хотел больше возвращаться домой.

Согласно швейцарскому законодательству, коты являются "чужой собственностью", а систематическое кормление и предоставление дома чужой кошке считается незаконным присвоением чужого имущества. В последние годы подобные дела в стране становятся все более распространенными, ведь хозяева животных стали чаще жаловаться на "кормильцев". Разовое угощение чужого кота не является уголовным преступлением, серьезным нарушением считается систематическое кормление животного.

Лео жил в том же самом доме. Пенсионерка неоднократно кормила кота в течение десяти месяцев и пускала его к себе в квартиру. Даже после письменной просьбы хозяйки прекратить это женщина продолжала принимать пушистого гостя.

Кроме того, женщина также установила специальную дверцу для кошки, чтобы Лео мог входить и выходить из ее дома в любое время. Из-за этого кот так и не вернулся к своему законному владельцу.

По информации журналистов, прокурор Цюриха требовал назначить пенсионерке штраф 4 400 швейцарских франков (около 4 840 долларов США).

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