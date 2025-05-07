В Швейцарії пенсіонерка може заплатити штраф в $5 тисяч за годування сусідського кота

У Цюриху (Швейцарія) 68-річна пенсіонерка постала перед судом за звинуваченням у систематичному підгодовуванні сусідського кота на прізвисько Лео. В країні це вважається кримінальним злочином.

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Про це повідомляє Swissinfo. Видання розповідає, що кіт навіть не хотів більше повертатись додому.

Згідно зі швейцарським законодавством, коти є "чужою власністю", а систематичне годування та надання будинку чужій кішці вважається незаконним присвоєнням чужого майна. В останні роки подібні справи в країні стають дедалі поширенішими, адже господарі тварин почали частіше скаржитися на "годувальників". Разове пригощання чужого кота не є кримінальним злочином, серйозним порушенням вважається систематичне годування тварини.

Лео мешкав в тому ж самому будинку. Пенсіонерка неодноразово годувала кота протягом десяти місяців і пускала його до себе у квартиру. Навіть після письмового прохання господарки припинити це жінка продовжувала приймати пухнастого гостя.

Крім того, жінка також встановила спеціальні дверцята для кішки, щоб Лео міг входити й виходити з її будинку в будь-який час. Через це кіт так і не повернувся до свого законного власника.

За інформацією журналістів, прокурор Цюриха вимагав призначити пенсіонерці штраф 4 400 швейцарських франків (близько 4 840 доларів США).

Раніше Фокус писав, що кіт Карло дуже сумував за померлим псом, його товаришем з дитинства. Тварини померли з різницею в 10 днів.

Додамо, що у Молдові живе кіт-гігант на прізвисько Зевс. При вазі в 13 кг і зрості 130 см на задніх лапах, кіт завоював серця мільйонів користувачів у соцмережах.