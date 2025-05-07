Удача за 13 долларов: турист нашел крупный алмаз во время прогулки в парке (фото)

Турист Дэвид ДеКук обнаружил алмаз весом 3,81 карата во время прогулки по государственному парку в Арканзасе (США). Это крупнейшая находка в парке Crater of Diamonds за 2025 год.

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Об этом пишет KARK.

Поездка в штат Арканзас для жителя Миннесоты Дэвида ДеКука принесла удачу: 24 апреля во время прогулки с семьей по государственному парку Crater of Diamonds он обнаружил один из крупнейших алмазов года — весом 3,81 карата.

Как сообщает администрация парка, мужчина заметил необычный блеск, когда спускался с холма к югу от павильона "Южная мойка". Это популярное место для самостоятельного поиска драгоценных камней. Сначала он подумал, что видит фольгу от конфеты, но, подойдя ближе, понял, что это природный алмаз, отражающий свет.

"Когда я поднял его, все стало ясно — это точно не мусор. Я просто застыл. Обернувшись к брату я сказал, что он сейчас будет вне себя, когда увидит, что я нашел", — вспоминает ДеКук.

ДеКук вместе со своей находкой Фото: FOX News

ДеКук не впервые гулял по этому парке. Он и его брат уже бывали здесь ранее, ведь Crater of Diamonds является единственным в мире общественным месторождением, где любой желающий может легально искать и забирать найденные драгоценности.

По словам экспертов, найденный камень имеет редкий металлический блеск с медным отливом и отличается почти симметричной треугольной формой. Это уже 217-й зарегистрированный алмаз в 2025 году. ДеКук собирается назвать свою находку "Бриллиантом Дюка", в честь своей любимой собаки.

Интересно, что благоприятные погодные условия сыграли роль в находке. Из-за недавних ливней верхний слой почвы стал мягче, что увеличило шансы увидеть алмазы прямо на поверхности земли.

Издание отмечает, что Crater of Diamonds уже не раз становился местом громких открытий. Самый крупный алмаз, найденный в США, был обнаружен здесь еще в 1924 году. Его назвали "Дядя Сэм" (вес 40,23 карата). Сейчас он экспонируется в Смитсоновском музее в Вашингтоне.

Парк остается уникальной достопримечательностью, ведь заплатив всего 13 долларов за вход, посетители получают шанс лично испытать удачу и, возможно, найти драгоценный камень стоимостью в миллионы.

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