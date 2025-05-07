Удача за 13 доларів: турист знайшов великий алмаз під час прогулянки в парку (фото)

Турист Девід ДеКук виявив алмаз вагою 3,81 карата під час прогулянки державним парком в Арканзасі (США). Це найбільша знахідка в парку Crater of Diamonds за 2025 рік.

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Про це пише KARK.

Поїздка до штату Арканзас для жителя Міннесоти Девіда ДеКука принесла удачу: 24 квітня під час прогулянки з сім'єю державним парком Crater of Diamonds він виявив один із найбільших алмазів року — вагою 3,81 карата.

Як повідомляє адміністрація парку, чоловік помітив незвичайний блиск, коли спускався з пагорба на південь від павільйону "Південна мийка". Це популярне місце для самостійного пошуку дорогоцінного каміння. Спочатку він подумав, що бачить фольгу від цукерки, але, підійшовши ближче, зрозумів, що це природний алмаз, який відбиває світло.

"Коли я підняв його, все стало ясно — це точно не сміття. Я просто застиг. Обернувшись до брата я сказав, що він зараз буде у нестямі, коли побачить, що я знайшов", — згадує ДеКук.

ДеКук разом зі своєю знахідкою Фото: FOX News

ДеКук не вперше гуляв цим парком. Він і його брат уже бували тут раніше, адже Crater of Diamonds є єдиним у світі громадським родовищем, де будь-хто охочий може легально шукати та забирати знайдені коштовності.

За словами експертів, знайдений камінь має рідкісний металічний блиск із мідним відливом і вирізняється майже симетричною трикутною формою. Це вже 217-й зареєстрований алмаз у 2025 році. ДеКук збирається назвати свою знахідку "Діамантом Дюка", на честь свого улюбленого собаки.

Цікаво, що сприятливі погодні умови зіграли роль у знахідці. Через нещодавні зливи верхній шар ґрунту став м'якшим, що збільшило шанси побачити алмази просто на поверхні землі.

Видання зазначає, що Crater of Diamonds уже не раз ставав місцем гучних відкриттів. Найбільший алмаз, знайдений у США, був виявлений тут ще 1924 року. Його назвали "Дядя Сем" (вага 40,23 карата). Зараз він експонується в Смітсонівському музеї у Вашингтоні.

Парк залишається унікальною пам'яткою, адже заплативши лише 13 доларів за вхід, відвідувачі отримують шанс особисто випробувати удачу і, можливо, знайти дорогоцінний камінь вартістю в мільйони.

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