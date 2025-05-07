Девушка была поражена новыми фото с собой в доме родителей: что она увидела (видео)

Вернувшись домой, блогерша с удивлением обнаружила, что ее родители оформили целую выставку из ее Instagram-историй.

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Об этом рассказала пользовательница с ником vivianyrl в одном из видео в TikTok.

Трогательное видео показывает, как родители одной блогерши с душевной теплотой и креативностью поддерживают ее онлайн-творчество. Вернувшись домой, девушка обнаружила, что мама с папой распечатали ее Instagram-истории, сохранив оригинальные подписи и сделав с ними не большую выставку. Фотографии в рамках стояли на полках, висели на стенах и украшали дом.

"Они буквально мои самые большие поклонники. Моя мама заставляет отца запускать мои влоги в машине, чтобы увеличить просмотры. Иногда мне кажется, они верят в меня больше, чем я сама", — рассказала она в подписи к видео.

Публикация вызвала бурную реакцию. Пользователи соцсети делились историями о похожей поддержке со стороны близких.

"Моя мама сделала то же самое, но некоторые истории из Instagram оказались немного чересчур…", — написал один из них. Другой вспомнил, как бабушка пришла на его выпускной с гигантским распечатанным селфи.

Блогерша позже выпустила еще один ролик, где рассказала, что ее мама регулярно включает влоги в YouTube, когда убирается по дому или скучает по дочери.

"Даже когда меня нет рядом, она находит способ быть ближе", — отметила девушка.

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