Дівчина була вражена новими фото з собою в будинку батьків: що вона побачила (відео)

Повернувшись додому, блогерка з подивом виявила, що її батьки оформили цілу виставку з її Instagram-історій.

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Про це розповіла користувачка з ніком vivianyrl в одному з відео в TikTok.

Зворушливе відео показує, як батьки однієї блогерки з душевною теплотою і креативністю підтримують її онлайн-творчість. Повернувшись додому, дівчина виявила, що мама з татом роздрукували її Instagram-історії, зберігши оригінальні підписи і зробивши з ними не велику виставку. Фотографії в рамках стояли на полицях, висіли на стінах і прикрашали будинок.

"Вони буквально мої найбільші шанувальники. Моя мама змушує батька запускати мої влоги в машині, щоб збільшити перегляди. Іноді мені здається, вони вірять у мене більше, ніж я сама", — розповіла вона в підписі до відео.

Публікація викликала бурхливу реакцію. Користувачі соцмережі ділилися історіями про схожу підтримку з боку близьких.

"Моя мама зробила те саме, але деякі історії з Instagram виявилися трохи занадто...", — написав один із них. Інший згадав, як бабуся прийшла на його випускний з гігантським роздрукованим селфі.

Блогерка пізніше випустила ще один ролик, де розповіла, що її мама регулярно вмикає влоги в YouTube, коли прибирає в будинку або сумує за донькою.

"Навіть коли мене немає поруч, вона знаходить спосіб бути ближчою", — зазначила дівчина.

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