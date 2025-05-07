Мама открыла сумочку своего 4-летнего ребенка и была не готова к увиденному (видео)

Мэдисон Спонслер, мама троих детей из США, была шокирована, когда решила заглянуть в сумочку своей 4-летней дочери Либерти. Ее содержимое удивило маму.

Related video

В видео в Instagram женщина поделилась находками.

Среди предметов первой необходимости в сумке у девочки были:

21 молодая морковь (вместе с собачьей шерстью);

два игрушечных ножа;

гигиеническая помада;

пачка сливочного масла;

детский кубик, который, по словам мамы, выполняет роль мобильного телефона;

дезодорант мамы, который она давно искала;

мясная нарезка;

детские ножницы.

Видео Мэдисон стало вирусным, оно было просмотрено почти 7 млн раз и получило более 400 000 лайков.

"Девушка правильно расставляет приоритеты", "Закуски, дезодорант, гигиеническая помада и любимое оружие — разве не у каждой девушки есть это в сумочке? Она утешительная", "Девушка готова ко всему. Но преимущественно к обеду в жаркий день", — таким образом комментируют пользователи сети видео.

В интервью Newsweek Мэдисон рассказала, что девочка родилась с синдромом Дауна. Она вместе с мужем Джошуа Спонслером не знали о заболевании Либерти до ее рождения.

"Мы понятия не имели об этом во время нашей беременности. Она дерзкая и если вы ее встретили, вы не сможете ее забыть", — добавила женщина.

Ранее Фокус писал, что рыжая кошка по кличке Пафф Пафф впервые столкнулась с "реальным миром" после переезда. Ее растерянная реакция быстро стала вирусной в сети.

Добавим, что собака по имени Патчес стала известной в сети после того, как ей удалось похудеть 16 килограммов. Сейчас животное весит всего 14,5 килограммов.