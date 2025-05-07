Мама открыла сумочку своего 4-летнего ребенка и была не готова к увиденному (видео)
Мэдисон Спонслер, мама троих детей из США, была шокирована, когда решила заглянуть в сумочку своей 4-летней дочери Либерти. Ее содержимое удивило маму.
В видео в Instagram женщина поделилась находками.
Среди предметов первой необходимости в сумке у девочки были:
- 21 молодая морковь (вместе с собачьей шерстью);
- два игрушечных ножа;
- гигиеническая помада;
- пачка сливочного масла;
- детский кубик, который, по словам мамы, выполняет роль мобильного телефона;
- дезодорант мамы, который она давно искала;
- мясная нарезка;
- детские ножницы.
Видео Мэдисон стало вирусным, оно было просмотрено почти 7 млн раз и получило более 400 000 лайков.
"Девушка правильно расставляет приоритеты", "Закуски, дезодорант, гигиеническая помада и любимое оружие — разве не у каждой девушки есть это в сумочке? Она утешительная", "Девушка готова ко всему. Но преимущественно к обеду в жаркий день", — таким образом комментируют пользователи сети видео.
В интервью Newsweek Мэдисон рассказала, что девочка родилась с синдромом Дауна. Она вместе с мужем Джошуа Спонслером не знали о заболевании Либерти до ее рождения.
"Мы понятия не имели об этом во время нашей беременности. Она дерзкая и если вы ее встретили, вы не сможете ее забыть", — добавила женщина.
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